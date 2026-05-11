Rocío Oliva y una noche de furia en Tropitango: el video de las trompadas y empujones que se volvió viral

La noche de Tigre nunca había visto algo así. El boliche Tropitango, conocido por ser el punto de las más diversas fiestas entre celebridades y futbolistas, se convirtió en un verdadero ring de boxeo el pasado fin de semana, con Rocío Oliva como protagonista de una pelea que dejó a todos boquiabiertos.

Pero qué pasó y cómo terminó la ex de Diego Maradona en una batalla campal en medio de la pista...todavía no hay certezas pero las imágenes del incidente se volvieron rápidamente virales en las redes sociales gracias a la cuenta de Instagram @lomaspopu, y el programa Infama no tardó en hacerse eco del escándalo.

Rocío Oliva a las piñas en Tropitango

En el video se puede ver a Oliva rodeada de un tumulto de personas y personal de seguridad mientras intercambia empujones y manotazos con uno de los empleados del lugar. ¿El motivo? Un presunto maltrato hacia una amiga de Rocío que desató su furia.

El periodista Santiago Sposato fue el encargado de presentar las imágenes en el ciclo conducido por Marcela Tauro: "Hace horas nada más, a las trompadas en un boliche Rocío Oliva ", reveló Sposato impactado mientras mostraba el video que dejó en evidencia el violento momento.

A LAS PIÑAS



Filtraron un video de Rocío Oliva en una pelea en un boliche de zona norte. pic.twitter.com/5lpIhTMnrb — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) May 11, 2026

Según explicó, todo habría comenzado cuando Oliva decidió intervenir tras un conflicto que involucraba a su amiga: "Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video. Hay un gesto que hace ella como '¿qué te pasa?', y después viene el manotazo, y el seguridad le agarra la mano ", detalló el cronista.

Pero la polémica no terminó ahí porque Karina Iavícoli, otra integrante del panel, lanzó una teoría que dejó a todos pensando: "Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó", dijo.

Rocío Oliva junto a Diego Maradona

Mientras tanto, Rocío Oliva guarda un silencio de tumba.... Ni una palabra en sus redes sociales ni declaraciones en los medios sobre lo ocurrido. ¿Será esta la calma que antecede al huracán?