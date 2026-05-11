Es docente de la UBA, pero sobrevive como chofer: "Tengo que salir a buscar plata para darle de comer a mis hijos"

A horas de una nueva Marcha Federal Universitaria contra el ajuste y la motosierra del presidente Javier Milei en el sector, el testimonio de un docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que debe ser chofer en aplicaciones de viajes para mantenerse escandalizó a la comunidad educativa y graficó la realidad de pluriempleo que atraviesa la clase trabajadora argentina.

"Muchos compañeros, muchos colegas, que por ahí no tenían antes otro laburo, hoy tienen que ir a la aplicación, a repartir para las aplicaciones de la manito, o vender por redes sociales. Hoy la gran mayoría de los colegas se está dedicando también a tener un ingreso extra y que muchas veces va incrementando la proporción de los salarios", explicó el docente Nicolás Andrés Pozdzik, que enseña historia económica y Sociedad y Estado en la universidad más importante del país.

"Yo más o menos laburo 20 horas semanales dando clases y entre 30 y 40 horas arriba del auto", aclaró el profesor en diálogo con Urbana Play y la periodista María O'Donnell. "¿Te toca charlar con pasajeros y decir soy sociólogo?", preguntó la conductora. "Todo el tiempo. Y la mayoría está cada vez más disgustado con la situación, y ve que es de un deterioro muy grande", aseguró Pozdzik, quien agregó que en su entorno todos "retrocedieron enormemente en sus condiciones de vida, en sus condiciones materiales, en la cantidad de cosas que consumen".

Antes de que se viralizaran sus declaraciones radiales, el docente había sido parte de un artículo de Clarín centrado en el pluriempleo al que deben someterse profesionales de todos los rubros en la actualidad. ""Hay viernes en los que salgo de mi casa a las seis de la mañana y vuelvo a las ocho de la noche. Son ocho o diez horas dando clases y además seis o siete arriba del auto", relató Pozdzik allí.

Nicolás Andrés Pozdzik es docente de la UBA y chofer de aplicaciones de viajes para llegar a fin de mes.

"A mí me gustaría dedicarme cien por ciento a eso. Poder investigar, desarrollarme, transmitir más cosas a los estudiantes. Pero no puedo porque tengo que salir a buscar plata para darle de comer a mis hijos", lamentó el docente. "No podemos acostumbrarnos a trabajar 60 horas semanales. Esto es un ataque a las condiciones de vida. Te están robando tiempo. Tiempo con tus hijos, con tu familia, con tus amigos", añadió ante Clarín.

Este martes se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria que tendrá un acto central a las 17 en Plaza de Mayo. La convocatoria es amplia e involucra a toda la comunidad de la educación superior del país, con la coordinación de las conducciones universitarias, estudiantiles, gremiales y científicas, y su consigna principal es el reclamo contra el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que omite aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.