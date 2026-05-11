Marcela Pagano denunció penalmente a Karina Milei por contratar a su mejor amiga para "cosas personales"

La diputada nacional Marcela Pagano denunció de forma penal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien contrató a su mejor amiga -y apoderada legal junto a ella de La Libertad Avanza (LLA)- en el organismo que encabeza, para que atienda sus "cuestiones personales", algo que el presidente de la Nación, Javier Milei, había criticado en el caso de la esposa de su par español, Pedro Sánchez, quien había hecho lo mismo como primera dama.

"Hoy denuncié penalmente a Karina Milei para que explique ante la Justicia por qué le paga con un contrato del Estado a su asistente personal y mejor amiga Andrea Juárez", escribió Pagano en su cuenta de X (ex Twitter). "A diferencia del resto de los empleados de la Secretaría, Juárez apenas ingresó en un año dos veces a la Casa Rosada", añadió allí.

El tuit de Marcela Pagano en el que aclara su denuncia contra Karina Milei.

La diputada nacional adjuntó los papeles de la denuncia presentada, entre los que se encuentran el contrato entre ambas partes, su registro de accesos a la Casa de Gobierno durante 2025, el acta constitutiva del partido de los Milei, donde figura como apoderada, y la nota realizada por el medio Gatopardo el 17 de octubre de 2024, en el cual la mismísima funcionaria reconoce su particular vínculo como trabajadora del Estado.

"La propia contratada Juarez reconoció públicamente que asistía a Karina en 'cosas personales' en un reportaje. Esto es un delito porque le paga con la 'nuestra' y debe tener un rol asignado que explique su contratación para servicio al Estado", continuó Pagano en su tuit. "Paradojas del destino, fue Javier Milei quien calificó como 'chorra' a la esposa del presidente de España por hacer exactamente lo mismo. Para los Milei, ¿hay doble vara moral?", se preguntó.

La carátula de la denuncia de Marcela Pagano contra Karina Milei por la contratación de Andrea Juárez.

"Si cada empleado público tiene que cumplir un horario y fichar día a día, ¿por qué razón hay privilegios para 'las amigas' del poder? ¿Qué cosas 'personales' de Karina estamos pagando los contribuyentes? Además Juárez es apoderada de LLA. El poder no es un privilegio. Es una responsabilidad", cuestionó Pagano hacia el final de su publicación.

De acuerdo a lo presentado por Pagano, los delitos cometidos por la hermana del Presidente son tres: malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública. En ese sentido solicitó a la Justicia que le reclame a la secretaria general de la Presidencia la información del contrato de Juárez, su constancia de desempeño y tareas cumplidas, y la presentación de documentación que acredite la necesidad de tenerla en funciones.