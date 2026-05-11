El lado B del show de Ricardo Arjona: discusión, envidia y tensión con Momi Giardina

La gira de Ricardo Arjona en el Movistar Arena sigue dejando postales imborrables. En medio de sus 14 funciones agotadas con Lo que el Seco no dijo, el artista protagonizó uno de los momentos más emotivos junto a figuras destacadas del espectáculo argentino.

Como ya es tradición en ese segmento del show, el cantante elige a una mujer del público para dedicarle una de sus canciones más emblemáticas. Esta vez, la elegida fue Momi Giardina, quien subió al escenario visiblemente emocionada mientras el estadio estallaba en aplausos.

Momi Giardina y Ángela Leiva con Ricardo Arjona

El gesto tuvo un fuerte valor simbólico, ya que la conductora fue presentada como representante de las mujeres de esa generación, protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Horas después, Giardina compartió su emoción en redes sociales con un mensaje que rápidamente se volvió viral: "@ricardoarjona me acabó de cumplir mi sueño... SEÑORAAAAAAAAAAA", escribió, dejando en claro lo especial que fue vivir ese momento junto a uno de sus artistas más admirados.

Pero la noche también tuvo lugar para una sorpresa y para el talento argentino. Ángela Leiva fue la invitada especial para interpretar junto a Arjona "Fuiste Tú", desatando una ovación inmediata del público.

La participación de la artista se suma a la del fin de semana anterior, cuando Eugenia Quevedo también subió al escenario para compartir ese mismo clásico, convirtiéndose hasta ahora en las dos artistas locales elegidas para acompañar al guatemalteco en uno de los momentos más especiales de su paso por Buenos Aires.

Tras la presentación, Leiva también expresó su emoción en redes sociales, en la misma línea que Giardina: "Jamás me imaginé que después de cantarla tantas veces, en tantos karaokes, algún día la iba a cantar con el mismísimo Ricardo Arjona. Gracias por este momento; lo guardo en mi corazón para siempre", reflejando la magnitud de la experiencia.

El detrás de escena

Si bien en redes sociales se aplaudió la performance de Ángela Leiva y la participación de Momi Giardina, también surgieron algunos comentarios y tensiones entre fanáticas, algo que la propia panelista de Nadie Dice Nada contó en vivo en Luzu TV.

Hubo enojos con Momi anoche 👀😂 pic.twitter.com/IeXCODTznE — NADIE DICE NADA (@nadiedicenada_) May 11, 2026

"Hubo conflicto abajo del escenario porque una que estaba al lado se re calentó y dijo ' vos no tenés 40' ", relató Giardina, en referencia a la consigna habitual del show donde Arjona invita a subir a una mujer que represente a la Señora de las cuatro décadas.

"Algunas se me calentaron fuerte, pero yo lo amo a Ricardo y era un sueño", cerró Ricardo Arjona, quien terminó cumpliendo con la consigna del artista, ya que actualmente tiene 44 años.