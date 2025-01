"Me siento como Batman": traumáticos últimos mensajes del soldado que explotó un Tesla Cybertruck

Si bien las últimas semanas del año suelen estar marcada por las vísperas fiestas y tranquilidad, Estados Unidos se vio embestido por ataques violentos en diferentes estados. En este marco, el pasado 29 de diciembre el veterano del ejército y soldado activo de las Fuerzas Especiales, Matthew Livelsberger, protagonizó un trágico acto en Las Vegas: estalló un Tesla Cybertruck cargado con explosivos en la zona de valet del Trump International Hotel.

La explosión causó heridas leves a siete personas, pero prácticamente ningún daño al hotel del presidente electo Donald Trump. Con esta información y con una ardua investigación abierta, el jefe de policía del condado de Clark, Kevin McMahill, afirmó que Matthew Livelsberger, un ex Boina Verde, probablemente tenía planeado un ataque más perjudicial, pero el vehículo con laterales de acero absorbió gran parte de la fuerza del explosivo construido de forma rudimentaria.

El soldado regresó de una misión en Alemania y fue directo a explotar un TeslaCybertuck en el hotel de Donald Trump

Tanto políticos como las fuerzas estadounidense tienen como objetivo encontrar el motivo que llevó a Livelsberger a realizar tal ataque: "No pasa desapercibido para nosotros que está frente al edificio Trump, que es un vehículo Tesla, pero no tenemos información en este momento que nos diga o sugiera definitivamente que fue por esta ideología en particular", dijo Spencer Evans, agente especial a cargo del FBI en Las Vegas.

Hasta el momento, los datos que se obtuvieron fueron que el agresor había regresado recientemente de una misión en el extranjero, precisamente en Alemania, y estaba de licencia aprobada. Con un auto completamente ardido por el fuego y el cadáver del joven de 37 años, se pudo saber que se trataba de Matthew porque el FBI encontró su licencia de conducir casi intacta: además trascendió que alquiló el Tesla Cybertruck a través de la plataforma Turo, luego de comprar armas con la cual se dispararía en la cabeza minutos antes de que los explosivos hagan lo suyo.

Los oficiales identificaron al atacante por su licencia de conducir

Aunque los funcionarios solo se refirieron al conductor como el "sujeto" y la "persona de interés", mostraron una foto de Livelsberger y dieron su nombre en una conferencia de prensa. Y es que según detallaron el cuerpo que encontraron era irreconocible ya que fue consumido por las llamas de los explosivos.

Los mensajes del atacante

Si bien cientos de personas, tanto oficiales como ciudadanos, buscan saber el por qué del ataque por el momento no hay certezas de sus decisiones. Livelsberger sirvió en el Ejército desde 2006, destacando con dos Estrellas de Bronce por valentía en combate.

Sin embargo, en los días previos al incidente, atravesaba problemas personales; según fuentes cercanas, tuvo una discusión con su esposa tras descubrirse una infidelidad.

Investigan por qué el soldado atacó el hotel de Donald Trump en un auto de la empresa de Elon Musk

En este contexto, The Denver Gazette rescató mensajes que el soldado intercambió con su ex novia, Alicia Arritt, el mismo día de haber alquilado el Tesla: "Renté un Cybertruck. Es lo máximo", habría sido el primer mensaje enviado para luego agregar: " Me siento como Batman o en Halo ", escribió refiriéndose al personaje de DC Comics y al famoso videojuego. Tras el ataque, la joven afirmó que le sorprendió recibir los textos ya que había finalizado su relación en el año 2021, y sabía que su ex se había casado y tenido una hija.

La conversación ocurrió el mismo día que el soldado rentó el auto estrella de la empresa de Elon Musk, misma fecha en la que abandonó su casa en Colorado por una discusión con su esposa. Las personas cercanas al atacante se encuentran horrorizados e impactados, ya que desconocen los motivos que movilizaron a Matthew Livelsberger a realizar semejante ataque.