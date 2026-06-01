"¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!": el desesperado pedido de Noelia antes de ser asesinada a puñaladas

El grito desesperado de Noelia Carolina Romero todavía resuena entre los investigadores que intentan reconstruir sus últimos minutos de vida. "¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!", alcanzó a decir la joven de 30 años en una llamada al 911 que terminó convirtiéndose en el dramático anticipo de un femicidio que conmociona a Temperley y a todo el partido de Lomas de Zamora. La secuencia ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle al 1700, a pocas cuadras de las vías del ferrocarril Roca. Alertados por el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría 3ª de Lomas de Zamora acudieron rápidamente al lugar.

Brutal femicidio en Temperley

Al llegar, escucharon los gritos de auxilio que provenían desde el interior de la propiedad, una señal inequívoca de que la situación era extrema. Frente a un escenario de toma de rehén, las fuerzas de seguridad activaron un protocolo de negociación que se extendió durante varias horas. Los agentes intentaron convencer a Tomás Adrián Núñez, de 30 años y pareja de la víctima, para que depusiera su actitud y liberara a la mujer. Pero el diálogo no dio resultados.

Con el correr del tiempo, los gritos cesaron. El silencio se volvió una señal alarmante. Entonces los policías decidieron actuar de urgencia. Para ingresar, treparon por los techos de las viviendas linderas y atravesaron los patios hasta llegar a la parte trasera de la casa. Cuando finalmente lograron irrumpir en el inmueble, se encontraron con una escena devastadora. Noelia Romero ya estaba muerta. La joven presentaba múltiples heridas de arma blanca en el tórax y el cuello.

Los intentos por rescatarla habían llegado demasiado tarde. A pocos metros del cuerpo, Núñez había intentado quitarse la vida con la misma cuchilla de cocina utilizada para cometer el crimen. Se provocó profundas heridas en el cuello y en ambas muñecas, aunque no logró su objetivo. Los efectivos lo redujeron de inmediato y fue trasladado de urgencia al Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde recibió atención médica. Según el último parte, permanece internado bajo custodia policial y fuera de peligro.

Brutal femicidio en Temperley

Mientras los peritos de la Policía Científica trabajaban en la escena e incautaban el arma homicida, comenzaba la investigación para esclarecer los motivos detrás del brutal ataque. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 17 de Lomas de Zamora, especializada en violencia familiar y de género. Aunque todavía restan testimonios, pericias y el resultado de la autopsia, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que el crimen habría estado vinculado a un presunto episodio de infidelidad.