El fiscal del caso Agostina hizo una dura confesión: "La buscamos viva y también sin vida"

El caso de Agostina Vega mantiene en vilo a todo el país. La adolescente de 14 años lleva seis días desaparecida y, ante la creciente preocupación social, la presión mediática y las múltiples especulaciones que surgieron en las últimas horas, habló Raúl Garzón, el fiscal que encabeza la investigación.

Durante la mañana de este viernes, se realizaron allanamientos en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y Ampliación Ferreyra, en Córdoba. Al respecto, Garzón aclaró que los operativos forman parte de un trabajo sostenido desde el inicio de la búsqueda.

Agostina Vega lleva seis días desaparecida

"Se están realizando numerosos procedimientos", explicó el fiscal, aunque remarcó que las medidas no comenzaron hoy, sino que se vienen llevando adelante desde el primer día de la investigación.

Ante la insistencia de los periodistas por obtener mayores precisiones, Garzón convocó a una conferencia de prensa para ordenar la información disponible. " Me cuesta trasladarle la información ", admitió frente a los cronistas.

Sin embargo, evitó brindar detalles que pudieran comprometer la causa. "No me pidan más precisiones", pidió, aunque aseguró que la investigación avanza y que confía en que la Justicia se está acercando a la verdad. En ese sentido, también desmintió que el foco de la búsqueda haya dejado de estar en Córdoba.

Uno de los momentos más impactantes de la conferencia llegó cuando el fiscal se refirió a los distintos escenarios que manejan los investigadores. " La buscamos viva y la buscamos sin vida también ", reconoció con crudeza ante la ansiedad que genera conocer el paradero de la adolescente.

Agostina Vega

La tensión aumentó cuando varios cronistas intentaron realizar preguntas al mismo tiempo. Visiblemente incómodo, Garzón interrumpió la conferencia para pedir orden: "Si me superponen la palabra, me voy. Seamos claros". Pese al hermetismo, el funcionario aseguró que continúan apareciendo nuevos elementos para analizar. "Nos dan expectativas con vida y otras distintas. Se suman permanentemente conclusiones y resultados de material de prueba recolectado", explicó.

Finalmente, destacó el trabajo que vienen realizando los equipos que participan de la investigación y reiteró que la búsqueda no se detiene. "Se ha trabajado y se sigue trabajando con profesionalismo, seriedad y preocupación. Todos estamos abocados a la búsqueda de Agostina. La buscamos sin parar ", concluyó.

Melisa, mamá de Agostina

Garzón también buscó transmitir la magnitud del operativo que se desplegó para encontrar a la adolescente. "Está toda la Policía de Córdoba abocada a Agostina. Está la Fiscalía abocada a esto. Se cuentan todos los recursos de la provincia y hasta diría de la Nación", expresó. En ese sentido, el fiscal describió la desaparición de una persona como "la peor situación" que puede afrontar una investigación judicial y remarcó que el objetivo sigue siendo encontrar a la joven cuanto antes. "Con el desenlace que sea, pero con el hallazgo", sostuvo.

Durante la conferencia improvisada frente al allanamiento realizado en la vivienda del único sospechoso detenido, Garzón reconoció que la causa todavía atraviesa momentos de incertidumbre. Sin embargo, aseguró que las pruebas recolectadas permiten avanzar en una dirección cada vez más clara.



Agostina Vega

Uno de los datos más relevantes que confirmó fue que la Justicia sigue de cerca la pista de un vehículo que podría resultar determinante para la investigación. "El tema de un auto sí, se está investigando un vehículo particularmente. Es importante para la causa", reveló. A continuación, explicó que la pesquisa continúa ampliándose a medida que aparecen nuevos elementos de prueba. "La investigación va avanzando y, a partir de las pruebas que se obtienen, se intensifican nuevas medidas", señaló.

Por último, Raúl Garzón destacó que cada procedimiento responde a criterios técnicos y descartó que la búsqueda se realice al azar. "Somos metódicos y científicos", enfatizó. Y cerró con una frase que resume el esfuerzo desplegado desde hace seis días: "La buscamos sin parar, hay un equipo de mucha gente trabajando día y noche por Agostina".