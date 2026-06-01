De Georgina Barbarossa a Moria Casán: los famosos que alzaron la voz por el femicidio de Agostina Vega

El brutal crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada descuartizada en un descampado de Ampliación Ferreyra, Córdoba, sigue generando conmoción en todo el país. En ese contexto, distintos famosos se expresaron públicamente para repudiar el femicidio y reclamar justicia.

Una de las primeras en pronunciarse fue Georgina Barbarossa, quien se mostró profundamente afectada al abordar el caso en su programa A la Barbarossa y lanzó duras críticas contra la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Distintas figuras públicas pidieron Justicia por Agostina Vega

Al presentar el tema, la conductora no ocultó su dolor por el desenlace de la búsqueda: "Está la Argentina de luto después de este femicidio, de esta niña, de Agostina. Tuvo un final tan triste. La buscaron durante toda la semana", expresó. Luego agregó: " Estamos todos con una angustia y con una tristeza enorme ".

Visiblemente conmovida, Barbarossa recordó una cifra que expone la gravedad de la violencia de género en el país: "Matan una mujer cada 44 horas en este país y este es uno de los casos que nos enteramos. El caso de Agostina ha sido tremendo, macabro y cruel".

En Olga, Elizabeth "La Negra" Vernaci y Pablo Kablan también manifestaron su indignación por algunas actitudes del fiscal a cargo de la causa y cuestionaron a quienes apuntaron contra la madre de la adolescente. " ¿Qué les pasa para echarle siempre la culpa a la mujer? ¿Qué carajos tienen en la cabeza?", soltó la conductora.

Ambos señalaron que buena parte de esos señalamientos surgieron a partir de versiones instaladas en algunos medios que hablaban de que la madre habría "entregado" a Agostina. Frente a eso, Kablan pidió prudencia y respeto: "Hay que remitirse a las pruebas, no hay nada que diga eso".

"Es una mujer joven, con dos hijos. Ahora uno, porque a la hija mayor se la mataron y la descuartizaron. Lo subrayo con toda la intención para que ustedes se imaginen la situación en la que está", continuó el periodista especializado en policiales.

Moria Casán, desde su programa en El Trece, tampoco se quedó callada: "Prendo la tele a la tarde y justo dan la noticia de que se había encontrado el cuerpo, y la verdad, un cachetazo tan duro. Es una interpelación a todos nosotros porque la verdad que yo siento como un fracaso también de la sociedad con respecto a esto", comenzó.

Moria Casán se pronunció sobre el femicidio de Agostina Vega y lapidó al fiscal de la causa

"Todos nos sentimos involucrados porque en este momento todos somos un poco papá, hermano, abuelo, tío. Vemos una niña inocente, de 14 añitos, que aparece después con el cuerpo desmembrado. Parece distópico. Incluso toda la gente que rodea esto parece que está en una realidad paralela. Las cosas que se dicen: ¿hay conciencia de lo que está pasando?", analizó. La One también cuestionó las declaraciones del fiscal que interviene en la investigación. "Y después lo del fiscal también, qué fuerte, chicos. Fuertísimo. Hablando del éxito, del éxito de un operativo que encuentra una chica muerta. Qué fuerte todo. La palabra éxito para encontrar un cadáver, muy fuerte todo ", sostuvo.

Otras figuras públicas eligieron expresarse a través de las redes sociales. Lali Espósito, Ángela Torres y Emilia Mernes compartieron el mismo mensaje: "Una mujer es asesinada cada 31 horas en Argentina. A pocos días de una nueva marcha de Ni Una Menos, otra vez una nena fue víctima de una violencia que seguimos sin poder erradicar".

Ángela Torres pidió Justicia por Agostina Vega

"No alcanza con conmovernos cuando la noticia aparece en los medios. No alcanza con indignarnos por unos días. La violencia no empieza con un femicidio. Empieza mucho antes: en la indiferencia, en los comentarios que minimizan, en los prejuicios que repetimos, en las bromas que naturalizamos, en la educación que les damos a nuestros hijos", concluye el texto.

Otra que utilizó su cuenta de Instagram fue Nazarena Vélez, donde escribió: "Ayer también apareció muerta otra adolescente en Misiones. Encontraron el cuerpo de Agostina en un descampado. Hijos de la re mil yuta. Las vidas de las pibas, nuestras vidas, no valen nada. Todos cómplices: los jueces y fiscales que liberaron a este tipo hace un año, el poder político que lo apaña y protege. Justicia".

Cinthia Fernández también se pronunció sobre el femicidio de Agostina Vega

Por su parte, Cinthia Fernández publicó una imagen de la adolescente y sumó una breve reflexión junto a un emoji de corazón roto: "Qué tremendo este caso, qué tristeza".

Mientras la investigación avanza para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen y esclarecer cada uno de los detalles del caso, el femicidio de Agostina volvió a poner en primer plano una problemática que se repite con alarmante frecuencia en el país.