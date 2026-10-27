Un meme de Mbappé desató un escándalo internacional: China censuró sus partidos y el futbolista tuvo que pedir disculpas

Un comentario que parecía un simple chiste en redes sociales terminó convirtiéndose en un escándalo internacional. Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quedó en el centro de una crisis diplomática y comercial con China después de reconocer que uno de sus memes favoritos es una imagen que compara su rostro con el del ex líder comunista Mao Zedong.

La polémica escaló rápidamente y tuvo consecuencias inmediatas: la televisión estatal china suspendió las transmisiones de LaLiga española, mientras que importantes empresas del país asiático decidieron romper sus contratos publicitarios con el futbolista francés.

El meme que le costó caro a Kylian Mbappé

Todo comenzó durante una entrevista en la que le preguntaron a Mbappé cuál era su meme favorito. Sin imaginar las repercusiones que tendría su respuesta, el jugador aseguró: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".

Aunque el delantero no mencionó explícitamente a ningún dirigente político, sus declaraciones fueron interpretadas como una referencia a una imagen que circulaba desde hacía meses en las redes sociales, en la que aparecía su rostro superpuesto al retrato de Mao Zedong.

Lejos de tomarse el comentario con humor, las autoridades chinas reaccionaron con dureza y advirtieron que las palabras y los actos que "hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad".

Mbappe: " Mi meme favorito es mi cara en la de un dictador chino" https://t.co/aCdWWdDyBY — NatcH (@Natb141) October 26, 2026

En este contexto, la televisión estatal CCTV decidió suspender las retransmisiones de LaLiga y los partidos del Real Madrid, una medida que entró en vigor durante la noche del lunes al martes, según informó el medio local The Paper, que citó fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública.

La decisión no terminó allí, ya que también se ordenó retirar todos los anuncios y videos protagonizados por Mbappé, lo que representó un fuerte golpe para la imagen comercial del futbolista en el mercado asiático.

Empresas chinas mandaron a sacar la cara de Mbappé de sus productos

Las disculpas de Mbappé

Frente a la repercusión internacional y las consecuencias económicas de sus declaraciones, Mbappé decidió romper el silencio y pedir disculpas públicamente al pueblo chino.

El delantero del Real Madrid difundió un comunicado oficial en tres idiomas —chino, francés e inglés—, firmado este martes en París, en el que reconoció su equivocación y manifestó su arrepentimiento por el comentario que había realizado durante la entrevista: "Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y estoy sinceramente arrepentido", expresó el futbolista, quien también reconoció que sus palabras "han herido a muchas personas en China y entre la comunidad china de todo el mundo".

En el mismo mensaje, intentó explicar el contexto en el que había hecho referencia al meme y admitió que no había dimensionado el impacto que podía generar su respuesta: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China", sostuvo.

Pedido de disculpas de Kylian Mbappé

Finalmente, el francés cerró su descargo con una disculpa dirigida a quienes se sintieron afectados por sus declaraciones: "Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención".

De esta manera, lo que comenzó como una broma sobre un meme terminó con Mbappé envuelto en una controversia internacional, la suspensión de transmisiones deportivas y la pérdida de importantes acuerdos comerciales. Aunque el jugador intentó ponerle fin al conflicto con su pedido de disculpas, todavía resta conocer si sus palabras serán suficientes para recomponer su relación con el mercado chino.