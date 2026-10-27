Ravier miente: justificó que no feliciten a Lula y aseguró que a Milei le hizo lo mismo en 2023

El vocero del Gobierno nacional, Adrián Ravier, apeló a la mentira para justificar la omisión de protocolo que tuvo el presidente Javier Milei con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, al no felicitarlo por la victoria en el ballotage del último domingo frente a Flávio Bolsonaro. El funcionario señaló la falta de decoro estaba justificada porque el líder del Partido de los Trabajadores (PT) tampoco lo había saludado en 2023, cuando se hizo con la Presidencia.

"En 2023 no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada", argumentó Ravier, tras confirmar que se había tomado "nota del resultado electoral de Brasil" y que, por el momento, no habría "ningún comunicado" por parte de la Cancillería argentina, ni de Presidencia de la Nación.

"Seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur", destacó el vocero como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, ante la insistencia acerca de la omisión, advirtió que Milei "no es un hipócrita" y que existe "una diferencia ideológica entre los dos presidentes que es real".

Tras desestimar que Bolsonaro haya pedido asilo en la Argentina, como aseveran varias fuentes de información, señaló que "Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos" y que está convencido de que no se verán afectadas las relaciones entre ambos países. "Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur", sintetizó.

Así fue la felicitación de Lula, tras la victoria de Javier Milei en 2023.

El saludo de Lula

Tras la victoria libertaria en 2023, Lula fue uno de los presidentes que dejó un mensaje de felicitaciones para Milei. "La democracia es la voz del pueblo, y ella debe ser siempre respetada. Mis parabéns a las instituciones argentinas por la conducción del proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de forma ordeñada y pacífica", escribió en aquel entonces en su cuenta de X (ex Twitter).

En el mensaje, deseó "buena suerte y éxito al nuevo gobierno" y lanzó otros elogios. "Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil siempre estará a disposición para trabajar junto con nuestros hermanos argentinos", celebró. La contraparte de Milei fue la campaña que hizo para Bolsonaro, en la cual llamó a Lula "ladrón" y "basura socialista".