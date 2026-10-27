La pobreza, el tema que concentra las principales expectativas de los argentinos en el viaje de León XIV

El sondeo realizado por el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, dependiente del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, revela que el 43,2% de los argentinos espera que el Papa dedique su tiempo en Argentina a la agenda social y humanitaria, antes que a cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia. Casi la mitad de los encuestados considera su llegada como "algo" o "muy importante".

La pobreza y la paz internacional son los temas sobre los cuales se concentran las principales expectativas de los argentinos sobre el viaje de León XIV, según un relevamiento del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR), de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El estudio también revela que la importancia atribuida a una eventual visita papal está prácticamente dividida en dos mitades y que existen diferencias significativas según la edad, el género, el nivel educativo y, especialmente, el lugar de residencia.

Así, la importancia atribuida a la visita de León XIV presenta un escenario de opiniones divididas: el 49,3% la considera algo o muy importante, mientras que el 50,7% la juzga poco o nada importante.

Sin embargo, las diferencias aparecen cuando se segmentan las respuestas según la edad y el territorio. Entre las personas de 50 años y más, el 58,3% considera importante la visita, frente al 39,8% de los jóvenes de 16 a 29 años. Por género, la valoración positiva alcanza al 53,7% de las mujeres y al 44,5% de los varones.

La brecha más marcada aparece entre regiones. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), solo el 35,5% considera importante la visita, mientras que en el resto del país la proporción asciende al 56,2%. La diferencia de 20,7 puntos porcentuales convierte a la dimensión territorial en uno de los principales factores de diferenciación.

"La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales", señala Juan Cruz Esquivel, Director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina.

Un acercamiento a la religión con diferencias generacionales y territoriales

La posibilidad de que la visita acerque a las personas a la religión o la espiritualidad también muestra contrastes. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 27,6% cree que ese acercamiento podría ser mucho o bastante, frente al 39% de quienes tienen entre 30 y 49 años y al 38,4% de las personas de 50 años y más.

La diferencia por género es igualmente significativa: el 42,2% de las mujeres espera un mayor acercamiento religioso o espiritual, frente al 28% de los varones.

La pobreza, prioridad del pontificado

Al consultar qué temas debería priorizar León XIV, la pobreza encabeza ampliamente las respuestas, con el 43,2%. Le sigue la paz internacional, con el 20,6%. En conjunto, ambas cuestiones reúnen el 63,8% de las prioridades señaladas.

A mayor distancia aparecen la transparencia de la Iglesia (9,7%), las migraciones (6,9%) y el medio ambiente (5,1%). Las cuestiones doctrinales y de la vida interna de la institución registran porcentajes menores: doctrina (4,6%), abusos sexuales (4,2%) y familia (2,9%). La inteligencia artificial (1,7%) y el diálogo interreligioso (1%) completan la lista.

La pobreza adquiere especial relevancia entre los jóvenes, donde alcanza el 49,2%; entre quienes tienen menor nivel educativo, con el 45%; y entre los residentes del AMBA, con el 50,9%.

Este resultado revela un contraste significativo: los jóvenes son quienes menos importancia atribuyen a la visita papal y quienes menos esperan que esta los acerque a la religión o la espiritualidad, pero también son quienes más subrayan la importancia de que el Papa otorgue centralidad a la cuestión de la pobreza. La distancia respecto de la institución religiosa no implica necesariamente indiferencia frente al papel público del pontífice ni frente a los problemas sociales.

La paz internacional, segunda preocupación

La paz internacional ocupa el segundo lugar, con el 20,6% de las respuestas, aunque su relevancia aumenta con la edad. La menciona el 12% de los jóvenes de 16 a 29 años, el 24,8% de las personas de 30 a 49 años y el 23,6% de quienes tienen 50 años y más.

"Los resultados de este relevamiento muestran que las expectativas sobre León XIV se concentran en su capacidad de intervenir frente a los grandes desafíos sociales y globales. Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado", señala Marcos Carbonelli, Director del Observatorio de las Creencias en Argentina.

Acerca de la encuesta

Encuesta probabilística de alcance nacional, realizada sobre una muestra de 801 casos efectivos. El universo de estudio está compuesto por la población residente en Argentina de 16 años o más. El diseño muestral es estratificado por región geográfica y multietápico, y el trabajo de campo se llevó a cabo en septiembre de 2026 mediante un cuestionario estructurado. El estudio tiene un margen de error de ±3,5%, con un nivel de confianza del 95%, y abarca las regiones del AMBA, Centro, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia. Estuvo a cargo del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina (CBC -UBA).

Acerca del Barómetro

El Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina es una iniciativa estratégica desarrollada por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR), perteneciente al Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (CBC-UBA). Su objetivo es producir, sistematizar y difundir información empírica sobre las identidades, creencias y prácticas religiosas de la sociedad argentina contemporánea.