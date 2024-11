"Nos siguió y nos quiso acuchillar": hombre intentó asesinar a su vecina en Tres de Febrero

El partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires vivió un momento de tensión cuando un hombre intentó atacar a sus vecinos: quedó todo registrado por una cámara de seguridad en un edificio ubicado en Sáenz Peña.

El incidente ocurrió en la mañana del jueves cuando las víctimas (dos mujeres y un hombre) abandonaban el edificio. Una de las mujeres cargaba en brazo a una menor y, además, se confirmó que está atravesando por un embarazo. A pesar de la agresividad del atacante, lograron escapar y poner a salvo a la niña.

El agresor tiene 48 años y fue detenido horas después del ataque

El atacante, identificado como Walter Perticarri, de 48 años salió sin remera y con un cuchillo en la mano con el afán de atacar a tres personas que abandonaban el edificio. Horas después del hecho, fue arrestado en su domicilio, debido a que la encargada informó a las autoridades que el hombre permanecía dentro de su propiedad hasta las 8:30 de la mañana, momento en el que fue visto por última vez antes de su detención.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y la denuncia presentada por las víctimas, alertó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quien llevó adelante un operativo en el domicilio del agresor. Perticarri fue detenido bajo la carátula de " amenazas calificadas " y quedó a disposición de la Justicia.

Luego de la detención, y con calma reinando la propiedad, la encargada del edificio dialogó con algunos medios de comunicación donde informó desconocer los motivos que llevaron al hombre a salir con un cuchillo y querer atacar a sus vecinos. Tampoco, trascendió desde la comisaría lo que habría declarado el detenido.