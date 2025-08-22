Ola de violencia tras la liberación de barrabravas chilenos: caos en una comisaría de Avellaneda

La tensión se apoderó este viernes de la Comisaría Nº4 de Sarandí, en Avellaneda, luego de la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile detenidos por los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana. Lo que parecía ser el cierre de un capítulo violento se transformó rápidamente en un nuevo episodio de caos y agresión.

Apenas minutos después de recuperar su libertad, los chilenos protagonizaron un violento ataque. Primero, intimidaron a los familiares presentes y cortaron la transmisión del móvil de A24 que cubría su liberación. Luego, la situación escaló cuando un joven repartidor ingresó a la comisaría con un casco decorado con un sticker del escudo de Independiente.

Algunas postales de la infernal noche del miércoles

El ambiente se tornó escalofriante. Cerca de 30 hinchas trasandinos reaccionaron de manera agresiva al identificar el símbolo del equipo argentino. Testigos relataron momentos de máxima tensión, con gritos y amenazas que obligaron al personal policial a intervenir rápidamente para evitar una agresión directa al repartidor.

El periodista Guido Korman, presente en el lugar, informó que los hinchas habían adoptado una postura intimidante desde el inicio, marcando su presencia y advirtiendo a los familiares que no hablaran con la prensa. La atmósfera se tornó aún más hostil cuando comenzaron a exigir sus pertenencias en medio del desorden .

Este episodio es solo el último capítulo en una serie de hechos violentos protagonizados por la barrabrava chilena. Todo comenzó el miércoles por la noche, cuando los hinchas de la Universidad de Chile se enfrentaron con simpatizantes locales en el estadio Libertadores de América, desatando una batalla campal que dejó decenas de detenidos y heridos.

La liberación decretada por la Justicia parecía ser una medida para calmar las aguas, pero lejos de eso, generó un nuevo foco de conflicto. La intervención policial logró controlar la situación dentro de la comisaría, pero el temor persiste.

Algunas postales de la infernal noche del miércoles

El clima en Avellaneda es de incertidumbre y preocupación. Las autoridades locales enfrentan el desafío de garantizar la seguridad en una comunidad que ha quedado marcada por la violencia desatada en los últimos días. Mientras tanto, el episodio del repartidor con el casco decorado se suma a la lista de incidentes que reflejan el nivel de agresividad y tensión que rodea a esta barrabrava chilena.