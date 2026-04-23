Desaparecido en Europa: la angustiante búsqueda de un biólogo argentino que se esfumó sin dejar rastro en Francia

La incertidumbre se volvió rutina. El silencio, una herida abierta. Desde hace más de tres meses, la familia de Juan Ignacio Debandi Álvarez vive atrapada en una espera angustiante, sin respuestas y con una única certeza: el joven biólogo argentino desapareció sin dejar rastros en Europa. Tiene 36 años, es oriundo de General Rodríguez y había viajado al continente europeo con un objetivo claro: continuar su camino profesional en la Biología. Pero ese proyecto quedó abruptamente suspendido el 11 de enero, cuando realizó la última videollamada con sus seres queridos. Desde ese momento, nada volvió a ser igual.

Juan Ignacio Debandi Álvarez fue visto por última vez en el sur de Francia en enero

Siete días después, el silencio se volvió total. Sus dispositivos electrónicos dejaron de emitir señal el 18 de enero en las cercanías de Cassis, una ciudad costera del sur de Francia, próxima a Marsella. Desde entonces, no hubo más movimientos, ni mensajes, ni actividad digital. Como si se hubiera desvanecido. La escena tiene un dato inquietante: Juan Ignacio debía tomar un vuelo el 19 de enero desde Marsella hacia Barcelona, pero nunca abordó el avión ni reprogramó el pasaje.

Ese vacío en la cronología es hoy uno de los puntos más oscuros de la investigación. Su familia tardó algunas semanas en advertir la gravedad de la situación. No era extraño que el joven se desconectara por unos días. "Como biólogo, amaba observar y disfrutar de la naturaleza. Era común que dedicara mucho tiempo a viajar y recorrer lugares con tanto contenido histórico como hay en Europa. A veces decía 'me colgué', pero eran unos días, no tanto tiempo como ahora", explicó su hermana a La Nación.

Juan Ignacio Debandi Álvarez fue visto por última vez en el sur de Francia en enero

Pero esta vez fue distinto. El silencio se extendió demasiado. "Siendo siete hermanos, más parejas y sobrinos, siempre había intercambio de fotos o mensajes con alguno. De alguna manera, siempre aparecía o respondía en algún momento. Cuando vimos que ya habían pasado varias semanas, empezamos a buscar entre sus conocidos y en las redes", agregó. La denuncia formal llegó en marzo. Sus padres, Pilar y Claudio Debandi, recurrieron a la Cancillería argentina y a la Justicia federal, lo que permitió activar la intervención de Interpol y pedidos de búsqueda en Francia, Irlanda y España, países vinculados a los últimos movimientos del joven.

Juan Ignacio Debandi Álvarez fue visto por última vez en el sur de Francia en enero

Sin embargo, el camino no fue sencillo. "Ahora pudimos llegar a más organismos, pero descubrimos que es muy complejo y diverso el manejo de la desaparición de personas en los distintos países. Fue muy difícil comunicarnos, por las diferencias de idioma, y lograr que tomaran nuestras denuncias, porque en Europa son muy estrictos con la privacidad, sobre todo tratándose de un adulto", explicaron sus padres.

La reconstrucción de sus últimos pasos agrega más preguntas que respuestas. Tras acceder a su correo electrónico, la familia pudo determinar que había recorrido Noruega, Suecia, Alemania, República Checa y Holanda antes de llegar a Francia a fines de diciembre. En los primeros días de enero estuvo en Marsella, Aviñón y Cassis. En esta última ciudad tenía una reserva, pero nunca llegó a ocuparla. "La dueña del último lugar donde tenía una reserva en Cassis confirmó que hubo contacto por WhatsApp, pero que nunca lo vio físicamente, ya que la entrega de llaves era por buzón", relató su hermana.

Juan Ignacio Debandi Álvarez fue visto por última vez en el sur de Francia en enero

El perfil de Juan Ignacio tampoco encaja con una desaparición voluntaria prolongada. "Lo consideramos muy poco probable. Juan es muy unido a nosotros, somos siete hermanos y siempre está en contacto con la familia. Nunca hubo conflictos que justificaran algo así", sostuvo. Y agregó: "No descarto que haya podido atravesar un momento difícil debido a la distancia, pero no tenía antecedentes de consumo problemático ni de comportamientos erráticos".

Hoy, la causa sigue abierta, sin pistas firmes. "Todos realizaron las diligencias pertinentes y nos fueron notificando sobre sus actuaciones, aunque sin resultado positivo: no aparece", resumieron sus padres con crudeza. Mientras tanto, la familia mantiene viva la búsqueda a través de redes sociales y pide ayuda desesperadamente. "Agradecemos a todos los que quieren y se preocupan por Juan Ignacio. No perdemos la esperanza de encontrarlo pronto".

Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse al teléfono +54 9 11 5652 4380 o al correo electrónico [email protected].