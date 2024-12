Pánico y locura en CABA: de la mañana con cuatro choques al taxista que se "desmayó" frente al Congreso

Desde el domingo a la noche hasta el mediodía porteño de este lunes, cuatro accidentes de tránsito dejaron un saldo de varios heridos y complicaron la circulación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A su vez, una curiosa situación se vivió a metros del Congreso Nacional, donde un taxista se frenó a dormir en su auto y generó preocupación y la intervención del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) que interpretó que podía estar inconsciente.

La bizarra situación se dio en la cuadra de avenida Rivadavia al 1800. Allí fue que durante más de 20 minutos los Bomberos de la Ciudad junto a personal de la Brigada Federal Especial de Rescate (Befer) intentaron despertar al desvanecido chofer a bordo del Renault Fluence. "No estaba inconsciente sino dormido", fue la declaración que llevó la calma a quienes interpretaron que la falta de respuesta significaba algo peor. Lo cierto es que a la llegada del SAME, ya estaba despierto y no hubo que atenderlo en términos médicos.

Si bien ahora puede parecer algo cómico, es un hecho que en su origen lo que sucedía estaba muy lejos de las risas. Por un lado el taxi había quedado en doble fila, por lo que complicaba el tránsito y llamaba la atención por completo. Por el otro, las imágenes viralizadas en las que tres policías mueven el auto para que se despierte, mientras el conductor rebota dentro, exponen lo dramática que parecía la escena y por qué hubo una confusión con una posible muerte.

Ya la noche del domingo había comenzado accidentada, con una cadena de choques que tuvo como protagonistas a una autombomba y una ambulancia del SAME que terminó volcada. Todo ocurrió cerca de las 21 en el barrio de San Cristóbal. Exactamente en el cruce de Humberto Primo y Combate de los Pozos. Este accidente probablemente podría graficar la locura que se venía en las próximas horas.

La ambulancia del SAME volcó tras ser impactada por un auto cuando iba a asistir a un motociclista que había sido impactado por una autobomba.

Es que la ambulancia, antes de ser impactada por un auto, iba de camino a asistir a un motociclista que había sido cruzado por la autobomba que, justamente, se trasladaba para intervenir en otro accidente de tránsito. Una cadena de choques, y no un choque en cadena, que sirvió como un augurio para el lunes que se venía. Tanto el médico como el chofer del vehículo médico están fuera de peligro tras ser trasladados al Hospital Ramos Mejía. Lo mismo con la mujer que los chocó. Ella y su hijo fueron al hospital pediátrico Gutiérrez y también quedaron fuera de peligro.

La madrugada continuó con más acción. En el barrio de Balvanera, los Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) debieron sacar de un Peugeot 206 a un hombre de 39 años que quedó atrapado tras chocar en la esquina de Venezuela y Sarandí, y que fue dado de alta tras que lo atendieran por sus politraumatismos en el Hospital Ramos Mejía. El conductor del Fiat Cronos con el que había colisionado, con 41 años, fue atendido en el lugar por una escoriación en su codo.

El triple choque ocurrido durante la madrugada del lunes en el barrio porteño de Palermo.

Ambos vehículos habían quedado en la vereda frente a un hotel. Los testigos afirmaron que el Fiat iba a una velocidad más moderada y que había sido el Peugeot el que venía a gran velocidad por la calle Venezuela. Esta es la información con la que cuenta la Unidad Fiscal de Flagrancia Este de Federico Brondoni, el fiscal que ordenó que se les hagan test de alcoholemia y drogas a los conductores y quien mandó a hacer las pericas en el lugar de los hechos.

Ya durante la mañana, el barrio de Palermo fue testigo de un choque múltiple que involucró a cuatro protagonistas. Según confirmaron fuentes de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, un Chevrolet Cruz que conducía una mujer de 60 años impactó a un Prisma de la misma marca, que luego chocó a un Ford Fiesta y un camión Mercedes Benz. Si bien el resultado fue escandaloso, ninguno de los presentes debió ser trasladado por el personal del SAME que se acercó al lugar. A su vez, la fiscal Florencia Paglianiti de la Unidad de Flagrancia Norte dispuso un control de alcoholemia para los cuatro conductores.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires amaneció cargada de accidentes de tránsito.

Antes de lo ocurrido con el taxista dormilón, otro accidente había sucedido a pocos metros de allí. En Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen, un árbol fue derribado por un Fiat Cronos que perdió el control y se subió a la vereda. La intervención del SAME en el lugar reconoció que el saldo es más que positivo debido a que podrían haberse lamentado víctimas fatales a partir de lo dramático de lo ocurrido.

La coronación de accidentes viales llegó algo más tarde cuando un Volkswagen Gol que venía por la avenida Corrientes a la altura del shopping Abasto, perdió el control, impactó a una Renault Logan que estaba estacionado y terminó sobre la vereda. Además, este golpeó a un Volkswagen Gol Trend que tenía delante, otorgándole la categoría de choque múltiple a lo sucedido.