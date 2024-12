Un viaje familiar a Venezuela que se tornó en pesadilla: qué se sabe del gendarme detenido por Maduro

Lo que comenzó como un viaje para reunirse con su familia en las festividades de fin de año se transformó en un calvario para Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina. Su detención en Venezuela, bajo acusaciones infundadas de espionaje, desató una ola de preocupación y tensiones diplomáticas. A una semana de su desaparición forzada, su esposa, María Alejandra Gómez, denuncia que están viviendo una pesadilla. "Me enloquece no saber nada, no poder hablar con él, no saber si está bien", relató Gómez, en un tono quebrado que refleja la angustia de quien desconoce el paradero y las condiciones en las que se encuentra su pareja.

La Cancillería y el Ministerio de Seguridad de Argentina exigió la liberación inmediata de Gallo

Nahuel había viajado desde Mendoza a Venezuela para reencontrarse con su familia. Lo que debía ser un reencuentro lleno de risas y abrazos terminó siendo el escenario de una detención arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro. María y Nahuel llevan cinco años juntos y tienen un hijo de apenas dos años, Víctor, que también -según su mamá- siente el peso de esta situación. "Es un bebé que habla con su papá todos los días, y ahora siente nuestra angustia. Yo trato de ser fuerte por él, pero no saber nada es desgarrador. A mí lo que se me cruza por la cabeza es pensar en lo que él debe estar pensando. Estamos viviendo una pesadilla", confesó Gómez.

El relato de esta joven venezolana radicada en Mendoza destapa una realidad cruel: "Nosotros somos gente común. Nahuel es un padre amoroso, un hijo ejemplar, alguien que jamás se involucró en política. ¿Cómo nos puede estar pasando esto?". En redes sociales, las críticas por haber viajado al país caribeño no se hicieron esperar. Con lágrimas contenidas, Gómez respondió en diálogo con Radio Rivadavia: "Sí, cometimos un error, pero jamás pensamos que esto podía suceder. Le decía que tenía que conocer Venezuela, que las playas son hermosas. Lamento mucho que sea mi país el que le esté haciendo esto".

El cabo primero Gallo ingresó a Venezuela por el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Táchira, el pasado 8 de diciembre. Desde entonces, las sombras de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se cernieron sobre él. Su detención, aparentemente motivada por mensajes críticos hacia el régimen de Maduro en su celular, ha sido calificada por el gobierno argentino como "injustificada y arbitraria". "No sé nada diferente a lo que está circulando en redes sociales. Hay algunas informaciones extraoficiales que no sería bueno cruzarlas hasta que sepamos a ciencia cierta dónde está Nahuel, en qué condiciones está, si está bien", dijo Gómez.

Es oriundo de la provincia argentina de Catamarca, pero forma parte del escuadrón 27 de "Uspallata", en Mendoza

El caso de Gallo no es un hecho aislado. Se suma a un historial de hostigamiento y violaciones a los derechos humanos perpetrados por el régimen venezolano contra opositores y ciudadanos extranjeros. Sin embargo, lo que agrava esta situación es la nula información oficial sobre el paradero del gendarme. Extraoficialmente, se cree que fue trasladado a Caracas, pero ni su familia ni las autoridades argentinas han logrado confirmar su estado de salud o las condiciones en las que se encuentra. "No he tenido ningún tipo de contacto con él desde el día domingo que fue detenido. Lo único que sé es que Nahuel es la persona más buena del mundo", sostuvo su pareja.

Desde el momento de la detención, la Cancillería argentina, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, desplegó una intensa campaña diplomática para exigir la liberación inmediata de Gallo. Las tensas relaciones entre Argentina y Venezuela complican los esfuerzos, obligando al gobierno a buscar mediadores en Colombia y Brasil. "La detención de Nahuel Gallo es un acto de terrorismo de Estado", denunció el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD) en un comunicado. La organización pidió la intervención de organismos internacionales, calificando el caso como "una grave violación a los derechos humanos".

Por su parte, el ministro de Seguridad, Gerardo Werthein, expresó su indignación: "Esto es un atropello. Es absurdo pensar que enviaríamos a un gendarme identificado con credenciales oficiales como espía. Estamos trabajando para traerlo de vuelta a casa". Desconsolada, María Gómez concluyó su testimonio con un contundente y desesperado pedido: "Lo único que quiero es que esta pesadilla termine. Que Nahuel pueda regresar a casa, abrazar a su hijo y retomar nuestra vida. Esto no es más que una injusticia. Nahuel no andaba en ninguna tarea de paz en Colombia. Se dicen muchas cosas que no son"

El cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) viajó el 8 de diciembre desde Colombia hacia Venezuela

Mientras tanto, Víctor, el pequeño hijo de la pareja, duerme abrazando una foto de su padre. La imagen, tan inocente como poderosa, simboliza el drama de una familia que, atrapada entre las tensiones de dos naciones, solo quiere reencontrarse. "Sepan que es totalmente inocente y que lo que le está pasando es totalmente injusto. El gobierno argentino está trabajando para que esta pesadilla acabe pronto y que podamos regresar a casa porque la idea era que Nahuel viniese acá, pasáramos las fiestas decembrinas y ya regresar a casa el 30 de diciembre. Tenemos boleto de retorno a Argentina el 30", concluyó.