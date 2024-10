"Pena natural" para el padre que olvidó a su nene de tres años en el auto y murió

Genaro tenía tres años y estaba a cargo de su padre el día de su muerte. Fue su mismo progenitor el que lo olvidó en la parte trasera del auto y permaneció allí durante seis horas lo que terminó provocando el fallecimiento por "asfixia por confinamiento", según se detalla en la autopsia.

El padre de Genero debía llevarlo al jardín pero todo cambió el rumbo: las cámaras de seguridad mostraron cómo claramente el hombre salió del vehículo y entró al lugar de trabajo olvidando por completo al pequeño. Fue su madre quien lo encontró ya sin vida y con algunas marcas en el cuerpo .

Las heridas en el cuerpo de Genaro eran parte de los desesperados intentos del niño de zafarse del asiento para poder escapar del auto estacionado en la calle Chrestia al 500 de la capital de Neuquén.

Calle donde sucedió la muerte del menor

Desde el momento de la muerte del menor se inició una investigación en la que se concluyó que " no hubo intencionalidad " de parte de los progenitores; y que se trató solo de "negligencia" por lo que explicaron no irá a prisión sino que se le impondrá una pena neutral.

Desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia, explicaron: "La base legal para esta resolución fue el artículo 106 inciso 3 del Código Procesal Penal de Neuquén, que prevé que un criterio de oportunidad -como lo es la pena natural- puede aplicarse cuando 'el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena'".

El niño estuvo seis horas encerrado

Ene se sentido, el fiscal Andrés Azar también alegó: "No podemos dejar de reparar en que nos encontramos aquí ante un suceso en el cual el acusado es el responsable de la muerte de su hijo aunque, claro está, no es un dato menor que dicha muerte no fue querida ni buscada por el imputado , sino consecuencia de su negligente conducta".

El aberrante caso quedó cerrado luego de brindar la condena al padre de Genaro que, según las pericias falleció por "asfixia por confinamiento" y también se comprobó que "no se observaron lesiones de reciente o antigua data compatibles con maltrato físico".