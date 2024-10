Caso Liam Payne: dramático allanamiento y una pista clave para resolver qué pasó verdaderamente

El pasado 16 de octubre, el mundo del pop entró en duelo ante el fallecimiento de Liam Payne, que cayó al abismo desde un tercer piso, mientras disfrutaba de unos días en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió en el Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo; con el transcurso de los días se abrió una investigación para aclarar si se trató de un accidente o si hubo otras intenciones detrás de este suicidio.

El pasado miércoles 23 de octubre por la noche, la Policía de la Ciudad irrumpió en el edificio ubicado en Costa Rica 6032. El allanamiento fue luego de que se conocieran los resultados de la autopsia, que destacó presencia de alcohol y drogas al momento de la muerte; con esta información, los oficiales buscan determinar quién fue la persona que le vendió los estupefacientes al cantante.

Policía de la Ciudad busca despejar dudas alrededor de la muerte de Liam Payne

"Está la División de Investigaciones Especiales, también la División de Investigaciones Tecnológicas de la policía porteña haciendo un relevamiento de los sistemas informáticos del hotel a pedido del fiscal Andrés Madrea", informó Rolando Barbano al aire de Telenoche y luego agregó: "Están secuestrando material que no se habían llevado anteriormente. ¿Cuál es la versión que surgen de fuentes judiciales?, que tendrían bajo la lupa a un empleado por el supuesto suministro de drogas al músico que terminó perdiendo la vida después de un consumo excesivo de alcohol y drogas".

Aquel 16 de octubre, la policía recibió el llamado de un empleado pidiendo asistencia para Liam Payne: "Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol... Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor". Se lo escucha decir primero y luego confirma temer por el futuro del joven: "Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente, porque yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Está en una habitación que tiene balcón y estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida".

Allanan el hotel donde murió el músico. Fuente: Infobae

El empleado insistió con el pedido de una ambulancia. Este detalle generó controversia en las redes sociales, e instaló una duda: ¿el llamado al 911 pasó realmente antes de la caída del británico?

La misma pregunta se realizó la familia del ex integrante de One Direction, que solicitó una investigación profunda ante la muerte de su ser querido, ya que no creen en que se haya tirado al abismo de manera voluntaria.

Ante estas incógnitas, las autoridades están trabajando en esclarecer los hechos y determinar si hubo alguna negligencia por parte del hotel, ya que en un primer momento se detalló que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar una hora antes de la tragedia, y una versión confirmó que estaban hackeadas .

Funeral de Liam Payne

Si bien el músico lleva días muerto, su cuerpo continúa en Argentina debido a protocolos legales y sanitarios. A partir de esto se especula que los restos de Liam permanecerán en el país entre 10 y 15 días más, hasta que concluyan los estudios toxicológicos y las autoridades judiciales confirmen la causa de su muerte.

Se especula que el funeral de Liam Payne sea a principios de Noviembre

Luego de cumplir el procedimiento será trasladado al Reino Unido para que su familia pueda realizar el funeral, que se estima será realizado a principios de noviembre, una vez que la familia tenga en su poder los restos del cantante.

Según informaron medios británicos, Liam Payne será velado en la Catedral de St. Paul en Londres, a partir de las 11 de la mañana donde familiares, amigos y fanáticos podrán despedirse.