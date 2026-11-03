Pity Álvarez declaró por primera vez en el juicio en su contra: "No era yo, me transformé"

Cristian "Pity" Álvarez declaró por primera vez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz, el vecino de Villa Lugano asesinado en el barrio Samoré en julio de 2018. "No era yo, me transformé", dijo ante el Tribunal este lunes y habló durante tres horas.

Antes de reconstruir lo que ocurrió el día del homicidio, el músico explicó que necesitaba contar una serie de episodios previos para contextualizar su relato. En ese sentido, recordó un conflicto que había tenido con una vecina, María, semanas antes del asesinato.

Ante el tribunal, contó: "Mi vecina, Mari, como le decíamos, me dijeron que murió pero no lo sé. Era una señora que vendía drogas en el barrio Rivadavia y luego al lado mío". Después, describió un episodio en el que la mujer fue hasta su casa para pedirle drogas. "Viene la vecina y golpea la puerta. Me pidió sustancias. Le dije que no tenía", recordó. Según su declaración, la mujer reaccionó de manera violenta: "Me tiró alcohol por abajo de la puerta y me tiró un fósforo. Un poco entró dentro de mi casa, pero tenía un secador que no dejaba entrar los fluidos de afuera".

El cantante dijo que salió de su casa para hablar con ella y que la mujer le manifestó que quería conversar. También explicó que decidió contar ese episodio para que el tribunal comprendiera el contexto en el que vivía. "Me sacaron de mi casa en silla de ruedas. Cuento esto para que entiendan el contexto", señaló.

Pity Álvarez se descompensó a 20 minutos de declarar

Luego retomó el relato sobre el día del asesinato y explicó que había decidido ir a una villa junto a Díaz. Según dijo, Díaz trabajaba ocasionalmente como remisero, aunque no pertenecía a ninguna agencia. "No estaba en una remisería, estaba como freelance. Le dije si me llevaba, me dice que sí", contó.

Álvarez explicó que llevaba una mochila con dinero y equipos electrónicos que utilizaba para grabar en la calle. Antes de emprender el viaje, le preguntó a Díaz si estaba seguro de llevarlo hasta allí. "Me muestra en su cintura una pistola y le dije 'vamos'", recordó.

Una vez en el lugar, le pidió que lo esperara mientras hacía una tarea. Minutos después, cuando regresó, Díaz ya no estaba: "No tardé más de cinco minutos, creo, pero no sé si estoy en lo cierto. Pude haber tardado cinco, siete o cuatro. Cuando salí, ya no estaba. Me dejó tirado".

En ese sentido, señaló que se fue caminando hasta el barrio y al llegar se encontró con un grupo de conocidos de la víctima. "'El Gringo' se tuvo que ir, nos dejó la mochila", le dijeron a Pity, quien dijo que estaba enojado y que su principal preocupación no era la plata, sino las llaves de su casa. "Les dije a los pibes: 'Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar, que esto no va a quedar así'. Nunca dije: 'Le voy a pegar un tiro'", sostuvo. Luego subió a su departamento y dijo que no encontró nada fuera de lugar.

Pity Álvarez se descompensó a 20 minutos de declarar

Al regresar a la sala tras un breve cuarto intermedio, el músico retomó su relato y comenzó a describir el encuentro con Díaz en el edificio. Según su versión, el vecino lo increpó y le preguntó si tenía algún problema con él. "Cuando me doy vuelta veo quién es. Él estaba, no me acuerdo si tenía gorrita, no me acuerdo, pero tenía un pullover azul con un bolsillo. Me dice si tenía algún problema con él. Creo que me habré dado cuenta y le habré dicho 'no, amigo'", recordó.

Según el cantante, el hombre estaba alcoholizado y bajo los efectos de pastillas. "La forma más rápida para salir de ese lugar fue decirle en ese momento que no me pasa nada", explicó. Y agregó: "Me acuerdo que me vino a decir que él era el Cristian del barrio, que yo no era el Cristian, que era él, como diciendo 'Cristian soy yo'".

Pity insistió en que nunca había amenazado a Díaz con dispararle. "Nunca le dije que le iba a pegar un tiro, si le voy a hacer eso no se lo voy a estar contando", sostuvo.

Después contó que el enfrentamiento volvió a escalar: Díaz se sacó nuevamente el pullover, le devolvió la bolsa al otro hombre y comenzó a darle cabezazos. "Levanté el arma, tiré, no sé a dónde, creo que apunté a su cuerpo", declaró sobre el momento del disparo.

Sobre el final de su declaración, Pity habló de su arrepentimiento y manifestó su intención de acercarse a la familia de Díaz para intentar reparar el daño. "¿Cómo no voy a estar arrepentido? Desconozco lo que hice por el tipo de persona que sé que soy", expresó. En ese sentido, dijo que le gustaría poder ayudarlos económicamente con el dinero que consiga a través de su música y hasta propuso realizar algún show para ese fin. "No les voy a devolver la vida, porque sé lo que es perder a un papá. Aunque sea hacer algo económicamente, tratar de solucionarle lo que pueda desde este lugar en el que estoy", sostuvo.

Tras la declaración del músico, el tribunal hizo lugar a un pedido de la defensa para que también declare Silvina, la hermana de Pity. La próxima audiencia será este viernes 6 de noviembre a las 11.30, cuando la mujer preste testimonio. El músico no estará presente en la sala y seguirá la audiencia por Zoom..











































