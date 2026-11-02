Paliza en Bariloche: La Libertad Avanza quedó tercera y el oficialismo local arrasó en la elección de convencionales

Bariloche dio la sorpresa del fin de semana en las elecciones municipales de convencionales del domingo 1° de noviembre que definieron quiénes reformarán la Carta Orgánica de la ciudad. Allí, La Libertad Avanza recibió un golpe duro: con el 88% de las mesas escrutadas, quedó en un lejano tercer lugar, muy lejos de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, que ganó con claridad.

La lista ganadora, que unió al PUL del intendente Walter Cortés con Juntos Somos Río Negro, el partido del gobernador Alberto Weretilneck, fue encabezada por Yanina Sánchez. Obtuvo el 33,61% de los votos, es decir 17.215 sufragios, más del doble que su perseguidor inmediato.

Cortés y Weretilneck festejaron

Muy atrás, en el segundo lugar, quedó Fuerza Bariloche, el frente peronista encabezado por Andrea Galaverna, con el 16,06% (8.228 votos). Recién en el tercer puesto aparece La Libertad Avanza, con la lista de Martín Govetto, que consiguió apenas el 12,57% (6.437 votos): casi tres veces menos que los ganadores, en una ciudad donde Milei había sabido ser el más votado.

La elección dejó otra novedad. El partido vecinal Seamos Futuro, armado por jóvenes y liderado por Lihue Bariggi, quedó cuarto con el 7,31% (3.745 votos). Detrás quedó el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con Alhue Gavuzzo a la cabeza, que sumó el 6,11% (3.127 votos). Los dos espacios se aseguraron lugares en la Convención, y Seamos Futuro quedó a menos de cinco puntos de los libertarios.

Lihue Bariggi

En el búnker oficialista, en el sindicato AMEC, la celebración empezó pasadas las 20. "Hemos ganado con mucho margen", dijo Cortés junto a la candidata, y destacó que los vecinos valoraron la gestión por encima de las promesas. Cerca de las 20:45 llegó Weretilneck, que más tarde escribió en sus redes: "Ganó el rumbo, ganaron las fuerzas provinciales".

El gobernador dejó un mensaje con destinatario nacional. Sostuvo que el resultado mostró que "las necesidades de Bariloche y de sus vecinos están por encima de las discusiones nacionales" y que el objetivo de JSRN es "defender lo nuestro y dar respuestas desde nuestra realidad". Es una lectura que deja mal parados a los libertarios, que intentaron nacionalizar la campaña .

ESTAMOS HACIENDO BARILOCHE Gracias a cada vecino que acompañó a PUL y Juntos Somos Río Negro. Felicitaciones a Walter, a Yanina y a todo el equipo por este gran triunfo. Este respaldo nos compromete a escuchar más, estar cerca y seguir transformando juntos nuestra ciudad. Tenemos rumbo. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 2, 2026

La derrota fue tan clara que la oposición la reconoció enseguida. La legisladora Marcela González Abdala, el senador Enzo Fullone, el diputado nacional Sergio Capozzi y el diputado provincial Juan Martin aceptaron el triunfo oficialista apenas se conocieron las primeras tendencias. Para Alberto Weretilneck, que busca proyectarse hacia 2027, las elecciones en Bariloche fueron el ensayo general que esperaba, y para La Libertad Avanza, una señal de alerta en la Patagonia.