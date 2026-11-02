Perseguido y paranoico, Javier Milei salió a bancar a Santi Maratea tras su cruce con la China Ansa

No fue un ministro ni un vocero. El que salió en defensa de Santiago Maratea fue el mismísimo Javier Milei. Después del tenso cruce entre el influencer y la periodista Josefina "China" Ansa en PH, podemos hablar, emitido el sábado por la noche en Telefe, el Presidente usó sus redes para tomar partido. Respaldó un posteo que insultaba a la periodista y denunció una supuesta "emboscada" contra su aliado político.

La defensa no sorprende demasiado. Maratea es uno de los influencers más cercanos al oficialismo: en 2024 decía "yo lo banco al Pelu", después llegó a reivindicar al Gordo Dan y a proponer "psicopatear" a opositores, y en las últimas semanas cargó contra los jubilados que protestan por el ajuste. Ahora, el que lo defendió fue nada menos que el Presidente.

La reacción presidencial que defendió a Maratea

El conflicto empezó con una pregunta de Ansa sobre las colectas que organizó Maratea. La respuesta escaló rápido, y ni las disculpas de la periodista ni los intentos de Andy Kusnetzoff por calmar la situación alcanzaron y hasta la producción tuvo que cortar la grabación durante 20 minutos antes de retomar. Cuando el episodio salió al aire, explotó en las redes y llegó hasta la Quinta de Olivos.

La primera intervención de Milei fue una respuesta a un usuario de X, @KrCarlit, que había escrito: "La altura que tuvo Maratea para poner a esta boluda en su lugar, fue espectacular. La mandíbula descontrolada del conductor intentando dejar bien parada a la pasivo agresiva ignorante de su programa, es otro capítulo". El Presidente lo citó con una frase breve: "No más palabras Sr. Juez". Así, avaló un mensaje que trataba de "boluda" e "ignorante" a una periodista.

Un par de horas después, sumó otro capítulo. Compartió un posteo de la cuenta Agarra la Pala con declaraciones de Marcelo Polino en Radio Mitre. Según el periodista, Ansa terminó llorando por lo ocurrido y la pregunta polémica se la había acercado la producción. Milei usó eso como prueba de su teoría.

"Gravísimo. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista). Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. CIAO!", escribió el líder de La Libertad Avanza. De una pregunta incómoda en un programa de entretenimiento, el Presidente pasó a hablar de una persecución ideológica.

La reacción presidencial que defendió a Maratea

El episodio se suma a una larga y triste lista de ataques de Javier Milei contra periodistas -sobre todo mujeres- y vuelve a mostrar la vara con la que mide a la prensa: cuando preguntan a un aliado, es una emboscada. Mientras tanto, la pregunta que encendió todo, sobre qué pasa con las colectas de Santiago Maratea, quedó sin respuesta.