Preocupación en el subte B: una mujer fue arrollada por una formación y sufrió graves heridas

El reloj marcaba las 14:30 cuando el caos y el horror se apoderaron de la estación Federico Lacroze, en el corazón del barrio de Chacarita. Una mujer de 70 años, cuya identidad aún no fue revelada, cayó a las vías del subte B y fue arrollada por una formación en movimiento. Lo que siguió fue una escena digna de una pesadilla. El tren se detuvo abruptamente cuando se descubrió que la víctima quedó atrapada debajo de uno de los vagones, rodeada por la oscuridad y el eco metálico del antiquísimo subte B. Durante interminables minutos, su vida pendió de un hilo mientras los equipos de rescate luchaban contra el tiempo para salvarla.

Línea B

El personal del subte cortó rápidamente el suministro eléctrico, permitiendo que los Bomberos del GER Caballito bajaran por las vías que trabajaron contrarreloj para liberar a la víctima. Desde Emova, la empresa concesionaria encargada de la operación y mantenimiento de la red de Subte y Premetro de Buenos Aires, le aclararon a BigBang que de forma inmediata se activó el protocolo de emergencia por arrollamiento y la limitación del servicio.

Cuando finalmente lograron sacarla de su prisión de hierro y concreto, la escena era escalofriante: la mujer había sufrido la amputación completa de su pierna derecha. El equipo del SAME intervino de inmediato, aplicando un torniquete para contener la hemorragia y estabilizar a la víctima. Su estado era crítico. Así las cosas, fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano con politraumatismos severos y la pérdida de su miembro inferior.

#LíneaB - Circula con servicio limitado entre las estaciones Leandro N. Alem y Angel Gallardo. 14:25 — Emova - Concesionario del Subte de Buenos Aires (@Emova_arg) April 13, 2026

Las circunstancias que llevaron a esta tragedia aún son un misterio. Desde EMOVA informaron que se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo la mujer terminó en las vías. "El caso ya estpa en manos de las autoridades", advirtieron. Cabe destacar que el accidente paralizó el servicio entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo durante algunos minutos, pero la empresa le aclaró a este portal que el servicio ya funciona con normalidad.