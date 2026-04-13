Las razones por las que Fabiola Yañez levantó la perimetral impuesta a Alberto Fernández

En un giro inesperado dentro de la compleja relación entre el expresidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yañez, el periodista Pepe Ochoa reveló detalles que ya generan revuelo. Según Ochoa, Yañez solicitó a la justicia que se levantara temporalmente la restricción perimetral que pesa sobre Fernández, con el objetivo de que ambos pudieran compartir un momento especial: el cumpleaños número cuatro de su hijo Francisco.

"Fabiola Yañez pidió levantar la restricción perimetral por 24 horas para que puedan convivir los dos en un mismo espacio para poder celebrar el cumple de su hijo Francisco", afirmó Ochoa en su stream de Bondi. La información fue acompañada por fotos y videos que, según el periodista, muestran a la expareja reunida en un salón de Villa Urquiza durante el fin de semana: "Acá están las fotos, ahí está Alberto, ya vimos a Fabiola ahí, este es el salón. Obviamente se juntaron para celebrar el cumple del hijo que tienen en común", agregó.

Alberto Fernández

El evento, que tuvo lugar el pasado sábado, marcó un breve alto en la tensa relación entre Fernández y Yañez, quienes se encuentran envueltos en múltiples disputas legales: "Cuatro añitos cumplió el sábado", señaló Ochoa, destacando la importancia del evento para la familia. En una de las imágenes compartidas, se puede observar al expresidente llevando en brazos a su hijo: "Ahí está Alberto llevando a upa al hijo. Se juntaron finalmente. En la justicia pasa una cosa, en lo privado está sucediendo esto ", concluyó.

Sin embargo, la tregua fue efímera. Según Ochoa, tras el evento, la restricción perimetral volvió a entrar en vigor. "Fabiola pidió que se levante la perimetral por 24 horas para que Alberto pueda ir a este evento, que es el cumpleaños de su hijo Francisco, que cumplió 4 años. Esto fue el fin de semana en Villa Urquiza y luego de este encuentro, se volvió a levantar en la perimetral, así que obviamente al día de hoy, o sea, hoy lunes, Alberto Fernández no se puede volver a acercar a Fabiola Yañez".

Se encontraron Alberto Fernandez y Fabiola Yañez. Ella pidio que levanten la perimetral 24 hs para poder celebrar juntos el cumpleaños de Francisco #LAM pic.twitter.com/h0SWs7X4O7 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) April 13, 2026

Cómo sigue la causa

Mientras tanto, las tensiones legales entre ambos continúan escalando. Yañez había sido citada para someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica el 31 de marzo a la que podía negarse a asistir. Este procedimiento fue solicitado por Fernández, quien denuncia a su expareja por amenazas y por presunta obstrucción del contacto con su hijo.

La causa está siendo tramitada por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 porteño y forma parte de un caso paralelo al proceso por violencia de género en el que Fernández está procesado y cuya elevación a juicio oral parece inminente.

Fabiola Yáñez

El objetivo central del peritaje es determinar si, al momento de los hechos denunciados por Fernández, Yañez se encontraba en condiciones de " comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones ". La evaluación también busca establecer si la ex primera dama padecía algún tipo de "alteración morbosa" o un "estado de inconsciencia" debido al consumo de alcohol o psicofármacos, y si estas condiciones pudieron haber afectado su capacidad para "actuar conforme a derecho".

Otro aspecto relevante del peritaje es determinar si Fabiola Yañez representa un riesgo cierto e inminente para sí misma o para terceros y si se encuentra en condiciones psicológicas y psiquiátricas para afrontar un proceso penal, aunque este punto solo será abordado si la ex primera dama se presenta personalmente en los tribunales.