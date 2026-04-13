Cinthia Fernández apareció quebrada en llanto y fulminó a los jueces por el caso Ángel López

La muerte de Ángel López, un nene de cuatro años de Comodoro Rivadavia, estremeció a todo el país. En este contexto, Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena con un descargo explosivo y cargado de emoción vinculado al caso.

Conmovida por la historia del pequeño, la mediática apuntó contra los prejuicios del sistema judicial, que —según sostuvo— priorizan el vínculo biológico por sobre el bienestar emocional, permitiendo que el niño terminara en manos de quienes hoy están detenidos por su muerte.

Cinthia Fernández acompañó a Roberto Castillo a Comodoro Rivadavia a tomar la defensa del padre de Ángel López

"Esto me llegó como nos llegó a todos, con ese video que nos partió el alma, esos gritos de súplica", describió Fernández al explicar su motivación para involucrarse y viajar a Comodoro Rivadavia en apoyo a la familia de crianza de Ángel. La mediática manifestó su indignación por lo que considera una falla sistémica basada en prejuicios de género.

"Esto me llegó como mamá, más allá de que yo esté estudiando abogacía. Esa noche estuvimos llorando toda la noche con Roberto (Castillo)", dijo sobre su pareja, quien tomó la defensa del padre del menor.

"Cinthia Fernández":

Por sus declaraciones sobre la muerte de Ángel López pic.twitter.com/IbAIu9D6ea — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 13, 2026

Fernández hizo hincapié en la injusticia que, según su mirada, sufrió Lorena, la mujer que cuidó de Ángel desde su nacimiento: "Me acuerdo de una frase de Lorena que me dijo: 'el único delito que tuve fue no parir a Ángel '. Y eso fue tremendo", relató la mediática.

Para Cinthia, la decisión judicial estuvo viciada por ideologías y prejuicios: "Solo por la condición de ser hombre o por sesgos, los jueces le dan los chicos a quien sea, solo porque consideran que una mujer va a cuidar mejor", sostuvo, y apuntó contra los jueces de familia por no analizar en profundidad los vínculos familiares en cada caso.

El último adiós a Ángel Nicolás López - Foto: Juano Tesone

Finalmente, Cinthia Fernández hizo un llamado a la reflexión sobre la idoneidad parental más allá de lo biológico: "Hay mujeres malas, hay hombres malos; hay madres buenas y hay madres malas. Los jueces de familia no se toman el tiempo de conocer los núcleos familiares reales", concluyó, reafirmando su compromiso de acompañar la marcha y el pedido de justicia hasta las últimas consecuencias.