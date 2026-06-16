Preocupante prontuario de Federico Rossi Colombo: piden su inmediata detención por posible desvío de la causa Loan

El caso Loan Peña, que conmocionó a la provincia de Corrientes y al país entero, suma un nuevo capítulo inquietante. Federico Rossi Colombo, psicólogo nacido en Tucumán y colaborador en la asistencia a la familia del niño desaparecido, se encuentra en el ojo de la tormenta. La justicia solicitó su inmediata detención tras ser declarado en rebeldía por no presentarse a una audiencia clave en el marco del juicio que busca esclarecer los hechos ocurridos el 13 de junio de 2024, cuando Loan desapareció en la localidad de 9 de Julio

Loan, un niño de tan solo cinco años, fue visto por última vez en la casa de su abuela Catalina, donde había asistido a un almuerzo familiar y desde entonces, su paradero es un misterio; ahora, a dos años de aquella fatídica jornada, el juicio por su desaparición enfrenta momentos críticos.

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Siete personas están imputadas en la causa principal por "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez enfrentan cargos en una causa conexa por presunta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública.

Rossi Colombo es un psicólogo que llegó a Corrientes como representante de la Fundación Lucio Dupuy, una organización conocida por brindar apoyo a víctimas de violencia familiar e infantil. Durante las primeras semanas de la investigación, su labor fue percibida como un gesto solidario y profesional. Sin embargo, con el avance del caso, su rol comenzó a ser cuestionado.

Federico Rossi Colombo, implicado en el caso Loan

La fiscalía sostiene que Rossi Colombo habría incurrido en falso testimonio al proporcionar información inexacta durante sus declaraciones judiciales . Además, se investiga su posible implicancia en contactos con menores involucrados en la causa, lo que podría haber influido en las declaraciones realizadas por estos niños ante las autoridades. Estos hechos llevaron a los fiscales a incluirlo como el octavo imputado en el caso.

Tras no presentarse el tribunal, los jueces lo declararon en rebeldía y ordenarse su inmediata detención. La medida fue solicitada por la fiscalía, que argumentó que su ausencia podría interpretarse como un intento de entorpecer el proceso judicial y hasta hay peligro de fuga.

Cuestionamientos éticos y denuncias profesionales

El accionar de Rossi Colombo no solo fue cuestionado en el ámbito judicial. Desde el Colegio de Psicólogos de Tucumán, la presidenta Fabiana Lávaque señala irregularidades en su ejercicio profesional. Si bien cuenta con matrícula habilitante para ejercer en Tucumán, no posee autorización para realizar intervenciones profesionales fuera de esa jurisdicción .

Además, Lávaque reveló que Rossi Colombo tiene denuncias previas en trámite relacionadas con su desempeño profesional y, entre las acusaciones más graves se encuentra la falta de acreditación formal como especialista en psicología forense, pese a haber actuado como tal en el marco del caso Loan.

Colegio de Psicólogos de Tucumán

Otro punto crítico señalado por el Colegio es su comportamiento mediático. En varias entrevistas televisivas y radiales, Rossi Colombo habría hecho referencias directas a menores involucrados en la causa, lo cual representa una posible violación ética al exponer información sensible y comprometedora.

La desaparición de Loan ya era un caso complejo y doloroso para sus familiares y para la sociedad. Ahora, las acusaciones contra Federico Rossi Colombo añaden un nuevo obstáculo para esclarecer los hechos.