Tamara Bella, sin filtro: estreno, maternidad y una contundente respuesta sobre Luciano Castro

La actriz Tamara Bella vuelve a trabajar con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti en la obra Argenmatch (Amor Argento), que se estrena el jueves 20 de agosto en el Teatro Multiescena de avenida Corrientes 1764, donde compartirá elenco con muchas personas amigas del oficio, como Belén Francese, Larry de Clay y Nanccy Meijide. El desafío de subirse a las tablas es doble, porque en el medio lidia con la crianza de su pequeña hija Bruna y su adolescente Renata, sus dos centros de alegría y responsabilidad, que la llevan a seguir adelante aún en los peores momentos.

Una de las primeras cuestiones que destacó Bella ante BigBang fue el compañerismo del elenco y la comprensión de que muchas veces tenga que ir a los ensayos con su niña de tres años. La química entre ellos es vital para la buena relación, algo que motoriza que exista la buena onda y las risas se multipliquen mientras se preparan para ir de jueves a sábados a las 20 y los domingos a las 19:30. Es un hecho que cuando las risas se dan en los ensayos siempre es un buen augurio de cara al éxito al que apunta tener la comedia.

La obra está cargada de los típicos enredos de la comedia picaresca argentina y las mentiras dichas y no dichas muchas veces en las relaciones de pareja. Más allá de que Tamara en la actualidad está soltera y no está en búsqueda de alguien en particular, durante el último verano quedó en el centro de la polémica entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, ya que fue señalada como una de las terceras en discordia, sin haber hecho nada en particular de acuerdo a su testimonio.

¿Qué expectativas tenés con este estreno?

- La verdad que muchas. Estoy muy feliz con esta nueva propuesta. Ya trabajé con Nito y Cheruti, trabajé con Belén también, grandes compañeros todos, nos llevamos súper bien. Es una comedia muy divertida en la cual nos reímos en los ensayos, con lo cual significa que va a ser muy divertida. Estoy feliz de hacer lo que me gusta, de estar en Avenida Corrientes, en el Teatro Multiescena, que es un teatro que amo con todo mi corazón en el que ya he trabajado también.

Estoy feliz de hacer lo que me gusta, de estar en Avenida Corrientes, en el Teatro Multiescena

¿Qué valor tiene para vos trabajar con Artaza y con Cheruti, que son dos eminencias del humor en teatro en Argentina?

- Sí, trabajé con ellos hace algunos años en una obra que se llamaba "Toy sin plata". Yo soy de un pueblito muy chiquito cerca de Rosario y siempre, cuando soñaba decía "ay, quiero trabajar con Nito y Cheruti", como el sueño de la chica que viene del interior. Cuando se me dio por primera vez fue cumplirlo. Después nos hicimos amigos y son lo más de lo más, nos queremos un montón. Siempre fueron muy respetuosos y muy buenos compañeros. Con mi chiquita Bruna, que voy a los ensayos a veces o cuando era más bebita, me ayudaban a cuidarla. Son súper lindos, realmente, es un placerazo trabajar con ellos.

Eso de bancarte con tu hija es fundamental.

- Sí, la mayoría de ahí somos madres y padre, y me recontra bancan. Belu también se queda con ella, como que siempre tenemos muy buena relación, y es muy lindo eso.

Soy de un pueblito muy chiquito cerca de Rosario y siempre, cuando soñaba decía: 'ay, quiero trabajar con Nito y Cheruti'

Porque habrás tenido experiencias en las que quizás eso no fue tan así.

- Sí, pero para algo pasan las cosas y probablemente era para esto, para trabajar con gente cálida y con una energía linda. Cuando coinciden las energías, va para adelante eso.

Más allá de Bruna, tenés a Renata.

- Que va a cumplir 18 y está con la crisis de que no quiere cumplir 18. Me dice: "mamá, no puede ser, yo cumplí 15 años ayer y hoy voy a cumplir 18, y no puedo más". Claro, pasó de ser una niña a ahora tener responsabilidades.

¿Y cómo se llevan y cómo llevan esta historia que te toca hoy de ser madre soltera?

- Ellas se llevan increíblemente bien, por supuesto que Bruna la ve como una referente, y Rena me recontra ayuda con ella, que eso es muy importante. Lo lindo de tener dos edades así es que yo, que disfruté un montón la infancia de Renata, ahora es como que empiezo de nuevo, y eso está buenísimo, el hecho de poder disfrutarlas a las dos.

Sí, como decís, soy mamá soltera, pero muy contenta, porque creo que esto también es un mensaje para las mujeres que sienten que no pueden. Yo he vivido situaciones muy difíciles y, obviamente, nos la voy a dejar de vivir, porque todos tenemos problemas. Pero lo más importante es salir, avanzar. Empoderarse y saber que se puede. Y si están leyendo esto, decirles que se puede salir adelante, que cuando tocás fondo lo único que queda es salir hacia arriba y hacia adelante.

Cuando tocás fondo lo único que queda es salir hacia arriba y hacia adelante

En la obra tocan mucho las mentiras y los enredos. Vos este verano quedaste señalada como una de las terceras en discordia entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. ¿Por qué te tocó eso a vos?

- ¿Viste cuando te dicen "cuando la vida te da limones, hacé limonada"? Bueno, me llegaron esos limones que no me pertenecían, y la limonada se hizo sola. Nosotros llevamos a nuestros hijos e hijas al mismo colegio, con lo cual hemos compartido muchos actos escolares y entradas y salidas de los niños. Y bueno, nada, me vincularon ahí, pero yo no tengo nada que ver y siempre dije que "no soy Tatiana". Yo nunca estaría con una persona que está en pareja, ni mucho menos. Además Griselda es una capa, me parece una gran actriz, me parece divina. O sea, yo no podría.

¿Te usaron en la situación de madre que estás vos?

- En realidad no creo que lo hicieran de mala manera ni mucho menos. Quizás él se me acercaba en algunas situaciones y habrán dicho "capaz que", pero de ahí a que sea real no. Obviamente se ha acercado porque compartíamos ahí con los chicos los actos escolares. Y viste que los hombres a veces se te tiran, pero está en una decir "sí" o "no", porque me parece divino Luciano, pero no es mi perfil. No por nada malo, sino porque no me gustan los hombres en pareja y mucho menos la gente que dice que tiene pareja, que no tiene pareja. No me gusta ese estilo.

El elenco de Argenmatch (Amor Argento).

Algo que pasa muchas veces con algunos hombres.

- Yo creo que hay hombres buenos o eso anhelo y espero: encontrar al hombre bueno. Pero, de todas maneras, no estoy buscando. Si llega, creo que eso se encuentra o te encuentra, mejor dicho. Se da y, si no llega, estoy muy bien así. Estoy muy bien conmigo, con las chicas. Además tengo poco tiempo. Y como soy una sola persona para las dos, es así.

Una pregunta más que surge de la curiosidad, sos de la zona de Rosario, pero sos fanática de Nueva Chicago, que es del barrio de Mataderos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo llegó ese amor?

- No sé cómo fue, desde muy chica fui también de Rosario Central. Desde muy chica nació. Cuando vine a Buenos Aires me empezaron a gustar los colores y ser hincha. No sé por qué fue bien y tampoco sé por qué soy de Rosario Central, pero me encanta. También soy de los Chicago Bulls en la NBA. Como que me llama el toro y el torito de Mataderos, por el que tengo mucho amor.