Facundo Moyano recuperó la libertad tras un fuerte allanamiento: el resultado del examen toxicológico de Candela

Facundo Moyano (41) recuperó la libertad después de permanecer detenido menos de 24 horas por una causa en la que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra su pareja, Candela Arizaga (23). El sindicalista declaró en la Unidad de Flagrancia Norte y abandonó la sede policial pasadas las 21.

Al salir de la Fiscalía de Saavedra, Moyano evitó dar detalles y se limitó a decir: " Está todo aclarado ", dijo muy seco subiéndose raudamente antes de subirse a un auto particular y se retiró a toda velocidad del lugar. En paralelo, Arizaga continúa vinculada al expediente y espera ser entrevistada por el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID).

Candela Arizaga

El caso comenzó durante la madrugada del martes 5 de agosto, cuando la Policía recibió dos llamados por gritos cerca del departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400 y luego los vecinos mencionaron a una "mujer desnuda" corriendo por las inmediaciones del lugar. Poco después, la pareja fue encontrada en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, con signos compatibles con el consumo de estupefacientes.

En ese momento, Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano y luego declaró ante la División Protección Familiar; según la información incorporada a la causa, dijo que no había sido "golpeada ni encerrada" y que la situación se había descontrolado por el consumo de sustancias. El informe de la médica legista solo consignó una lesión en la rodilla, pero compatible con una caída en la calle.

🔴AHORA | Facundo Moyano quedó en libertad y habló del episodio con la influencer que salió corriendo de su casa: "Está todo aclarado" https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/I7d4rQvnIQ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 5, 2026

El dato que volvió a sacudir el expediente llegó durante la noche. El abogado de Arizaga, Diego Storto, confirmó que el examen toxicológico de su clienta dio positivo en cocaína: "Consumieron cocaína. El examen toxicológico de Candela arroja cocaína ".

Mientras Moyano permanecía detenido, la Policía de la Ciudad allanó su departamento y, el operativo terminó con resultado negativo: no se encontraron estupefacientes . Los agentes policiales sí secuestraron un dispositivo USB, un reloj Apple Watch y medicamentos.

Facundo Moyano al momento de su detención

Sin embargo, Storto denunció supuestas irregularidades y anticipó que pedirá la nulidad del procedimiento: "Hoy fue allanado el domicilio de Moyano y previo a eso se vio ingresar a una persona al departamento. No solamente me inquieta sino que voy a ver de quién es la responsabilidad", afirmó en diálogo con LN+.

El abogado también explicó: "Si el fiscal ordena a las 10 que allanen y la policía allana a las 17 y alguien ingresa al departamento, es responsabilidad de la policía. Ese allanamiento ni a mí ni a la fiscalía nos sirve. Se rompe la cadena de custodia. Una persona ingresa y sale con un bolso ".

Candela Arizaga

Storto también cuestionó la negativa de Moyano a realizarse estudios de sangre y orina: "Con el diario del lunes te digo que si sé que va a haber un allanamiento que va a dar negativo y vos no me hiciste un examen toxicológico, yo voy a decir que no consumo", dijo y agregó: "Si a vos te dicen que sospechan de vos y tenés que hacerte un examen toxicológico, y vos no tenés absolutamente nada, entonces dirías de hacerlo. Lo mismo cuando te llaman a indagatoria. Si no tenés nada que ocultar, contestas todo lo que te preguntan", expresó de manera contundente.

Cómo sigue la causa

Arizaga fue dada de alta y, según su abogado, quedó con "un alto grado de estrés y estado de shock", aunque sin lesiones físicas que le impidan continuar el reposo. Ahora deberá ser entrevistada por el EDID.

La Fiscalía deberá analizar las declaraciones, los videos, las cámaras de seguridad, el informe médico, los resultados toxicológicos y el allanamiento cuestionado por la defensa. En la misma línea, tendrá que determinar si sostiene la acusación contra el sindicalista, si modifica la calificación legal o si archiva alguna de las imputaciones. Por ahora, Facundo Moyano está libre, pero continúa imputado.