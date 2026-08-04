"Después hablan de los derechos de las mujeres": el duro mensaje de la hermana de Candela que encendió la polémica

La investigación por el confuso episodio que terminó con la detención de Facundo Moyano volvió a quedar envuelta en la polémica después de que Victoria Arizaga, hermana de Candela Arizaga, publicara un fuerte mensaje en redes sociales que minutos más tarde decidió borrar. La joven utilizó una historia de Instagram con fondo negro y letras blancas para lanzar una crítica que rápidamente comenzó a viralizarse. "Estos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres", escribió.

El explosivo posteo de la hermana de Candela Arizaga

La publicación hacía referencia a las imágenes que circularon en los últimos años de Moyano participando de campañas vinculadas a Ni Una Menos y a distintas declaraciones públicas en defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, el mensaje desapareció pocas horas después, cuando ya habían trascendido los primeros dichos de Candela Arizaga ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

Según fuentes judiciales, la modelo aseguró que Moyano "no le hizo nada" y explicó que todo ocurrió en un contexto de "consumo de estupefacientes". Aun así, el exdiputado continúa detenido por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, mientras la fiscalía intenta establecer qué ocurrió realmente durante la madrugada.

El fiscal Julián Pistone, de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, ordenó una batería de medidas para intentar reconstruir la secuencia de los hechos. Entre ellas figuran el allanamiento al departamento ubicado sobre la avenida del Libertador, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el peritaje de los teléfonos celulares y la toma de nuevos testimonios.

También interviene el Equipo de Intervención Domiciliaria (EDID), conformado por profesionales especializados en asistir a víctimas en situación de vulnerabilidad. Mientras tanto, el fiscal deberá definir en las próximas horas si corresponde mantener detenido a Moyano o si puede continuar el proceso en libertad. El abogado de la joven, Diego Storto, explicó que su clienta todavía atraviesa un momento de gran confusión. "Está recuperándose de una noche que fue demasiado brava para ellos", señaló.

Candela Arizaga

Y advirtió que todavía resulta prematuro saber cuál será la decisión definitiva de Candela respecto de la causa. "A tres horas de recuperar la lucidez no sabe lo que va a hacer en media hora", sostuvo.Hasta el momento, según trascendió, la modelo negó haber sido víctima de una agresión física y los médicos solamente constataron una lesión en una rodilla compatible con una caída en la vía pública.

En medio de la exposición mediática, Florencia, prima de Candela Arizaga, decidió romper el silencio para respaldar públicamente a la influencer y cuestionar algunas de las versiones que comenzaron a circular. "Eran novios desde enero, según me contó ella", confirmó sobre la relación entre la modelo y Facundo Moyano. La joven explicó que nunca llegó a conocer personalmente al exdiputado, aunque sabía que ya había compartido reuniones familiares con la madre de Candela.

Además, contó por qué decidió hablar. "Me puse bastante mal hoy a la mañana y no iba a hacer la nota, pero después me dije que voy a salir a defender a mi prima porque no quiero que hablen mal de ella", expresó. Frente a las versiones sobre un supuesto consumo habitual de drogas por parte de Candela, fue contundente. "No, nunca y siempre fue súper sana. Toma agua y hace deportes", afirmó.

También reveló que perdió contacto con su prima durante el fin de semana. "A mí me respondió un audio el sábado a la noche y después no tuve más contacto", explicó. Respecto de los videos que muestran a Candela corriendo semidesnuda por las calles de Belgrano, aseguró que todavía desconoce qué sucedió. "La reconozco, pero todavía no sé lo que pasó porque no pude hablar con ella", dijo.

📢 LA PALABRA DE FLORENCIA, PRIMA DE CANDELA ARIZAGA



💬 "Candela no consume, es una chica sana"

💬 "Facundo y Candela eran novios hace tiempo"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/Ke12T62tpB — América TV (@AmericaTV) August 4, 2026

Florencia también intentó despegarse del mensaje publicado por otra integrante de la familia. "La que posteó es la hermanastra, es familia, pero es más chica, debe tener 15 años. Yo soy prima hermana de Candela y no tengo tanto contacto con la otra chica, no es mi prima. No sé por qué puso eso", aclaró. Antes de finalizar, confirmó que la madre y la hermana de Candela viajaban hacia Buenos Aires para acompañarla durante su internación. "Sé que están viajando para Buenos Aires la madre y la hermana. Candela es muy buena persona, simpática, ayuda a los demás y tiene valores", concluyó.

Mientras la causa avanza, también comenzaron a conocerse relatos de personas que presenciaron parte del episodio. Camilo, encargado del edificio donde vive Moyano, aseguró que el dirigente intentaba contener a la joven. "Él quería sacarla y contenerla", afirmó. Según su relato, Candela llevaba un perro en brazos cuando salió corriendo y el animal terminó siendo resguardado por vecinos. "Me quedé con el perrito, el perro está acá, quiero que ella se entere de que lo está cuidando una vecina porque me imagino que debe estar preocupada, era lo que más le importaba en ese momento", contó.

El encargado también describió el estado en el que observó a la modelo. "Facundo estaba vestido, estaba bien. Me dijo que estaba teniendo un brote, parecía eso. No quería que la ayude él ni el policía de la esquina que vino enseguida. Quería huir de todos, estaba fuera de sí", relató. Otro trabajador de la zona coincidió con esa reconstrucción. "Vi una chica sacada, totalmente fuera de sí. Ella venía adelante, él venía atrás. Él estaba totalmente normal. Siempre me pareció preocupado por la situación", aseguró.

Facundo Moyano

Y agregó que, durante toda la secuencia, Moyano intentaba tranquilizarla. "Ella gritaba '¡Ayúdenme!', no sabíamos de qué teníamos que ayudarla. Él le decía 'amor, amor', le dijo a la Policía 'yo soy el novio'. La persona que estaba con ella siempre trató de ayudarla, no era con él, estaba como sacada, como que imaginaba cosas. No estaba en sus cabales. Se agarró del pasamanos de un colectivo y no quería soltarse", sentenció.