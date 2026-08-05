Alivio total: Sofía Filpe volvió llorando a su casa y se abrazó con sus padres

La angustia que tenía en vilo a Ensenada terminó de la manera más inesperada: Sofía Filpe volvió sola a su casa. La adolescente de 15 años apareció este miércoles, pasadas las 10.30, mientras los medios de comunicación cubrían el caso y sus padres declaraban ante los investigadores.

Sofía llegó corriendo, visiblemente asustada y llorando. Doblando la esquina de 125 y 35 bis, fue reconocida por su tía, que se encontraba en la vereda. La joven se dirigió directamente hacia su vivienda, donde se reencontró con Cristian y Karina.

Se había activado la Alerta Sofía para Sofía Filpe

El momento fue de enorme alivio: Sofía entró a la casa y se fundió en un abrazo con sus padres, que durante toda la noche habían participado de la búsqueda; la escena fue observada por familiares, vecinos y policías que se encontraban en el lugar. La emoción fue tan fuerte que la abuela de la adolescente sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida.

La joven apareció con la misma ropa que llevaba al momento de su desaparición : una campera gris y rosa, una pollera gris y su mochila color crudo. Su estado anímico era de temor y angustia, aunque pudo regresar por sus propios medios y quedar nuevamente junto a su familia.

Pasó en vivo: La madre dio la noticia de que apareció Sofía, la adolescente que era buscada en La Plata. Al parecer, habría vuelto sola a la casa.#LasMañanasConAndinoEnTVP en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/jjhbvp8S2w — TVP (@TV_Publica) August 5, 2026

Sofía había salido de su casa durante la noche del martes 4 de agosto y desde entonces no se habían tenido noticias; las cámaras de seguridad la habían registrado retirándose cerca de las 21.50 junto a un joven desconocido, con quien habría tomado contacto a través de una cuenta paralela de TikTok.

La familia temía que la adolescente hubiera pactado un encuentro con alguien que conoció por redes sociales y es por eso se activó la Alerta Sofía, el protocolo reservado para casos en los que existe un riesgo alto e inminente para la integridad de un menor.

Con la aparición de la adolescente, las autoridades dieron de baja la alerta y se desactivó el operativo de búsqueda. Ahora comienza otra etapa: reconstruir dónde estuvo Sofía durante las horas en las que permaneció fuera de su casa y qué ocurrió durante ese tiempo.

La adolescente será contenida en la sede de la DDI La Plata y se espera que se realice el Reconocimiento Médico Legal. Además, deberá prestar declaración testimonial en un ámbito cuidado, con el objetivo de conocer su recorrido y determinar si atravesó alguna situación de riesgo.

El hombre que aparece en las cámaras, bajo la lupa

Los peritos informáticos de la Sub DDI Ensenada y de la DDI La Plata analizan los dispositivos electrónicos de Sofía para reconstruir sus comunicaciones y establecer quién era el joven que la acompañaba en las imágenes.

Una fuente judicial sostuvo que "el joven que estuvo con ella está bajo sospecha" y que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación. La causa está en manos de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic.

Sofía Filpe

La investigación deberá determinar si Sofía fue engañada por un tercero, si se trató de un encuentro pactado por redes sociales o si la desaparición estuvo vinculada con un conflicto adolescente. La mejor noticia llegó después de una noche de desesperación: Sofía Filpe está viva, volvió a su casa y pudo reencontrarse con sus padres. Ahora la Justicia deberá responder las preguntas que todavía siguen abiertas.