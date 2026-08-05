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¿Qué pasó?

Alivio total: Sofía Filpe volvió llorando a su casa y se abrazó con sus padres

Al momento, hay más preguntas que respuestas sobre la desaparición de la nena.

05 Agosto de 2026 10:59
Apareció Sofía Filpe
Apareció Sofía Filpe

La angustia que tenía en vilo a Ensenada terminó de la manera más inesperada: Sofía Filpe volvió sola a su casa. La adolescente de 15 años apareció este miércoles, pasadas las 10.30, mientras los medios de comunicación cubrían el caso y sus padres declaraban ante los investigadores.

Sofía llegó corriendo, visiblemente asustada y llorando. Doblando la esquina de 125 y 35 bis, fue reconocida por su tía, que se encontraba en la vereda. La joven se dirigió directamente hacia su vivienda, donde se reencontró con Cristian Karina.

Se había activado la Alerta Sofía para Sofía Filpe
Se había activado la Alerta Sofía para Sofía Filpe

El momento fue de enorme alivio: Sofía entró a la casa y se fundió en un abrazo con sus padres, que durante toda la noche habían participado de la búsqueda; la escena fue observada por familiares, vecinos y policías que se encontraban en el lugar. La emoción fue tan fuerte que la abuela de la adolescente sufrió una descompensación y tuvo que ser asistida.

La joven apareció con la misma ropa que llevaba al momento de su desaparición: una campera gris y rosa, una pollera gris y su mochila color crudo. Su estado anímico era de temor y angustia, aunque pudo regresar por sus propios medios y quedar nuevamente junto a su familia.

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Sofía había salido de su casa durante la noche del martes 4 de agosto y desde entonces no se habían tenido noticias; las cámaras de seguridad la habían registrado retirándose cerca de las 21.50 junto a un joven desconocido, con quien habría tomado contacto a través de una cuenta paralela de TikTok.

La familia temía que la adolescente hubiera pactado un encuentro con alguien que conoció por redes sociales y es por eso se activó la Alerta Sofía, el protocolo reservado para casos en los que existe un riesgo alto e inminente para la integridad de un menor.

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Con la aparición de la adolescente, las autoridades dieron de baja la alerta y se desactivó el operativo de búsqueda. Ahora comienza otra etapa: reconstruir dónde estuvo Sofía durante las horas en las que permaneció fuera de su casa y qué ocurrió durante ese tiempo.

La adolescente será contenida en la sede de la DDI La Plata y se espera que se realice el Reconocimiento Médico Legal. Además, deberá prestar declaración testimonial en un ámbito cuidado, con el objetivo de conocer su recorrido y determinar si atravesó alguna situación de riesgo.

El hombre que aparece en las cámaras, bajo la lupa

Los peritos informáticos de la Sub DDI Ensenada y de la DDI La Plata analizan los dispositivos electrónicos de Sofía para reconstruir sus comunicaciones y establecer quién era el joven que la acompañaba en las imágenes.

Una fuente judicial sostuvo que "el joven que estuvo con ella está bajo sospecha" y que la Fiscalía deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación. La causa está en manos de la UFI N° 3 de La Plata, a cargo de Gonzalo Petit Bosnic.

Sofía Filpe
Sofía Filpe

La investigación deberá determinar si Sofía fue engañada por un tercero, si se trató de un encuentro pactado por redes sociales o si la desaparición estuvo vinculada con un conflicto adolescente. La mejor noticia llegó después de una noche de desesperación: Sofía Filpe está viva, volvió a su casa y pudo reencontrarse con sus padres. Ahora la Justicia deberá responder las preguntas que todavía siguen abiertas.

Alerta Sofía Ensenada Sofía Filpe

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