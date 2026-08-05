"Te hiciste peronista a los 50": Pedro Rosemblat estalló contra Pablo Duggan por la "soberanía" del país

Una discusión sobre la soberanía nacional terminó convirtiéndose en un explosivo cruce entre dos figuras cercanas al universo peronista. Pedro Rosemblat respondió con dureza a las críticas de Pablo Duggan, quien había cuestionado en redes sociales una de sus declaraciones, y lo acusó de "hacerse el picante" pese a que, según dijo, "se hizo peronista hace cinco minutos". Todo comenzó cuando Rosemblat debatía en El Puente, junto a Nico Guthmann, sobre el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Tierras, que habilitaría una mayor participación de capitales extranjeros en la compra de campos.

En ese contexto, el conductor planteó una reflexión que rápidamente generó repercusiones: "Bueno, ¿para qué? ¿La soberanía para qué?". Lejos de cuestionar la defensa de la soberanía, Rosemblat explicó que el eje de la discusión debía ser el objetivo que persigue esa defensa. "A los sectores de la sociedad que están sufriendo las consecuencias de la crisis y del ajuste de Milei. ¿Le cambia que la ley, que la tierra la tenga un extranjero? Cambia muchísimo. Esa es la parte que todavía me parece que no estamos pudiendo explicar", sostuvo.

También aprovechó para cuestionar el presente del peronismo como oposición. "Hoy vemos como una oposición muy baja incluso en las promesas", afirmó, mientras Guthmann señalaba que el espacio parecía haber perdido la claridad de su proyecto político. "Sí, yo creo lo mismo", respondió Rosemblat. Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Pablo Duggan, que recortó ese fragmento de la entrevista y lo compartió en sus redes sociales con una frase cargada de ironía. "¿Escuché bien? ¿Dijo 'la soberanía para qué'?", escribió el periodista. El mensaje fue suficiente para encender la mecha.

Desde su programa en Gelatina, Rosemblat decidió responderle en un extenso descargo que rápidamente se viralizó. "Me da vergüenza pelearme con Pablo Duggan, pero más bronca me da dejarle pasar la canchereada en Twitter", arrancó. Y enseguida lanzó la primera de varias chicanas personales: "Pablo, no tenés por qué saberlo, porque te hiciste peronista a los 50 años hace cinco minutos". A partir de allí buscó explicar nuevamente el sentido de su frase y apeló a uno de los conceptos históricos del movimiento justicialista. "Yo, la verdad, no soy ni el mejor ni el primer peronista, pero al lado tuyo soy Dardo Cabo", lanzó.

El posteo de Duggan que enfureció a Rosemblat

Y agregó: "El peronismo defiende tres cosas muy elementales: la independencia económica para poder tener soberanía política y para poder alcanzar la justicia social". Luego profundizó su argumento con una comparación internacional. "La soberanía solamente, por ser soberanía, no alcanza para tener una patria justa. Mañana Kim Jong-un en Corea del Norte dice: voy a eliminar las jubilaciones. Sería una decisión soberana porque nadie le está diciendo que lo haga, pero es una decisión injusta".

Pero el momento más caliente llegó cuando Rosemblat apuntó directamente contra el recorrido político de Duggan. "Valoro que hayas pegado un volantazo en un momento de tu vida. Pero insisto: no tenés por qué saberlo porque dejaste de ser gorila hace cinco minutos". Lejos de bajar el tono, continuó con nuevas provocaciones: "¿Te querés hacer el canchero con Tony Aracre en el panel de Duro de Domar? De una. ¿Querés hacerte el picante con el Gato Sylvestre? Ningún problema. Nosotros te conocemos, Pablo Duggan, así que no te hagas el picante porque no te da para eso".

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El estudio estalló entre risas y aplausos mientras el conductor redoblaba la apuesta. Incluso impulsó un hashtag contra el periodista. "Hace mucho que no vas por un hashtag. Pablo, mi hashtag hoy es 'Pablo Duggan no'. Vamos con el hashtag Pablo Duggan no", arengó entre las carcajadas del equipo.