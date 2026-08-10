Quién es Gustavo Gauna, el comisario de civil que disparó a quemarropa frente al Congreso

La represión del jueves frente al Congreso dejó una imagen imposible de ignorar: un hombre vestido de civil, sin uniforme ni identificación visible, disparando un arma larga desde la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís, en la Ciudad de Buenos Aires. Las fotos disparadas durante el operativo recorrieron las redes y abrieron una pregunta urgente: ¿quién era el policía que disparaba a quemarropa contra trabajadores de a pie, periodistas y manifestantes?

En las últimas horas, distintas fuentes señalaron que se trataría del comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, un integrante de alto rango de la Policía Federal Argentina. La comparación entre las imágenes del operativo y registros públicos de la fuerza habría permitido identificarlo, aunque hasta el momento ni el Ministerio de Seguridad ni la PFA confirmaron o desmintieron oficialmente esa versión.

Gustavo Gauna vestido de civil y disparando en las inmediaciones del Congreso

El nombre comenzó a circular en redes sociales y luego fue recogido por la agencia Noticias Argentinas mientras que la falta de una explicación oficial profundizó la polémica, especialmente porque el efectivo no llevaba una identificación visible y participó de un operativo en el que hubo detenidos, heridos y periodistas afectados.

Gauna no sería un agente raso ni un efectivo destinado a tareas menores. Según el Orden del Día Institucional N° 9 de enero de 2025, fue designado responsable de la Dirección General de Organizaciones Criminales, una de las áreas de mayor jerarquía dentro de la Policía Federal.

Gustavo Gauna pertenece a la Policía Federal

Antes de llegar a ese cargo, se desempeñó como jefe del Departamento de Investigaciones Nacionales, una estructura vinculada con la investigación de causas de alto impacto. Su trayectoria dentro de la fuerza también incluye capacitaciones sobre delitos contra la seguridad pública y actividades relacionadas con investigaciones complejas.

El comisario ostenta ese grado desde marzo de 2009, de acuerdo con registros publicados en el Boletín Oficial; es por eso que su presencia en la calle durante la represión, vestido de civil y con un arma larga, adquiere otra dimensión por el lugar que ocupa dentro de la estructura jerárquica de la Federal.

Gustavo Gauna vestido de Civil en las inmediaciones del Congreso - Foto: arveja.fotos en Instagram

La función de Gauna lo ubica dentro de la cadena de mando de la Policía Federal y, por lo tanto, bajo la órbita política del Ministerio de Seguridad de la Nación. Durante la gestión de Patricia Bullrich, la ministra le puso puño y letra al "protocolo antipiquetes", de la que muchos efectivos policiales también se enorgullecen.

Aunque no existe, hasta el momento, una confirmación oficial sobre una relación personal entre Gauna y Bullrich, el comisario formó parte de la estructura policial que respondió a los lineamientos de seguridad establecidos durante esa etapa. Actualmente, el Ministerio está encabezado por Alejandra Monteoliva, quien deberá responder por la presencia de agentes armados sin uniforme ni identificación durante el operativo.

Gustavo Gauna vestido de civil y disparando en las inmediaciones del Congreso - Foto: arveja.fotos en Instagram

Gauna también tuvo participación pública en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes y su nombre apareció vinculado con tareas de la Policía Federal relacionadas con el expediente y con capacitaciones o investigaciones sobre delitos complejos.

El comisario también tuvo presencia en el juicio por el crimen de Lucas González, el adolescente asesinado por policías de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2021. Su intervención estuvo relacionada con el trabajo de investigación y con la reconstrucción de elementos vinculados al expediente.

El pedido de informes de Paulón

El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó un pedido de informes para que Monteoliva, sea citada a la Cámara de Diputados. Es en esta línea que el legislador reclamó que el Gobierno informe quiénes fueron los agentes que participaron del operativo, por qué había policías armados de civil y sin identificación y bajo qué órdenes actuaron. También pidió que se determine la identidad de quienes dispararon contra manifestantes, trabajadores y periodistas.

HABLEMOS DE COMISARIO MAYOR GAUNA



En las últimas horas de viralizó la imagen del Comisario Mayor Gustavo Antonio Gauna, armado y de civil reprimiendo al margen de la ley.

Resulta que es muy parecido a este otro agente de civil, armado con el mismo calibre, pero en febrero 2026... pic.twitter.com/QjnvIR7iYU — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) August 10, 2026

La solicitud se presentó después de una jornada que dejó decenas de heridos y detenidos y una reportera gráfica internada con una fractura de cráneo. Mientras, la identidad de Gustavo Antonio Gauna todavía debe ser confirmada oficialmente pero las imágenes, los registros de la fuerza y su lugar dentro de la Policía Federal ya abrieron una investigación política inevitable.