Comenzó el juicio contra el "Pity" Álvarez: 11 audiencias y 70 testigos por el crimen de Cristian Díaz

Después de años de demoras y presentaciones cruzadas, este lunes a las 10 comenzó el juicio oral y público contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano. El músico llegó lúcido y acompañado por el Padre César, el cura que estuvo a su lado en los momentos más duros de su recuperación por las adicciones.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro y prevé 11 audiencias distribuidas entre agosto y septiembre, con la declaración de alrededor de 70 testigos.

El Pity en su último recital en Córdoba en 2025

Fernando Burlando, abogado de la familia de Cristian Díaz, habló antes del inicio del debate y expresó: "Inicia un juicio muy esperado por la familia. En principio lo que vamos a hacer es conversar con el fiscal Abraldes y nos vamos a poner de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con el juicio".

El letrado también se refirió a la aptitud del músico para enfrentar el proceso: "Tenemos que atenernos a lo que digan los profesionales del Arte de Curar. Hoy puede estar en juicio y se va a llevar adelante", sostuvo.

Pity Álvarez y Cristian Maximiliano Díaz

Burlando fue contundente respecto de la postura de la querella: " Sin lugar a dudas fue consciente de lo que hizo, es imputable . Lo que se argumentó es una cuestión sobreviniente, después del hecho, por todas las cuestiones vinculadas a su estado psicofísico".

Y, en la misma línea agregó: "Es un juicio muy esperado, deseado, y hay una familia que espera que la Justicia ponga las cosas en equilibrio. Para nosotros el episodio y la culpabilidad está muy clara. Es una cuestión de transitar las audiencias de debate, que vengan los testigos y que después haya una sentencia ejemplar".

Por qué se demoró el juicio

La causa había llegado a la instancia de debate en noviembre de 2018, pero el juicio fue suspendido en 2021 y nuevamente en marzo de 2023. Las postergaciones estuvieron vinculadas con dictámenes médicos sobre el estado mental de Álvarez y su capacidad para afrontar un proceso penal.

El Pity al momento de su detención

La defensa intentó frenar otra vez el inicio del juicio al sostener que existían recursos pendientes y que, por ese motivo, no podía avanzar el debate conforme al artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, el TOC N° 29 rechazó el planteo y mantuvo la fecha de inicio, en línea con la postura del fiscal general Sandro Abraldes. El representante del Ministerio Público sostuvo que el juicio oral es el ámbito adecuado para resolver las controversias y garantizar los derechos de todas las partes.

El tribunal también tomó en cuenta los informes del Cuerpo Médico Forense, que concluyeron que Álvarez cuenta con la capacidad cognitiva necesaria para enfrentar el proceso; además, el juez Goerner advirtió que el trámite no podía quedar atado a tratamientos de rehabilitación de duración indefinida, porque eso permitiría postergar el debate de manera permanente.

El Pity en su último recital en Córdoba en 2025

Además, los magistrados remarcaron la obligación del Estado de garantizar que las víctimas obtengan justicia en un plazo razonable. La fiscalía también consideró que la participación del músico en recitales -como el masivo en Cordoba en el año 2025- y entrevistas recientes no representaba un impedimento para asistir al juicio.

El expediente principal reconstruye lo ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Álvarez y Díaz mantuvieron una discusión en el barrio Samoré. Según la acusación, el músico extrajo una pistola calibre 6.35 de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza.

La vuelta del Pity a los escenarios

La imputación sostiene que, una vez que la víctima cayó al suelo, Álvarez efectuó otros tres disparos en la misma zona y luego del hecho habría arrojado el arma en una alcantarilla y escapado junto a su novia en un auto verde hacia el boliche Pinar de Rocha.

En ese lugar se encontró con el padrastro de su pareja, quien intentó convencerlo de que se entregara; el músico finalmente desistió cuando se dirigía a la comisaría y abandonó el vehículo a unos 100 metros de la discoteca, en Ramos Mejía.

Álvarez se entregó 24 horas después en la Comisaría N° 52 de Lugano. Al llegar, declaró ante las cámaras: " Yo fui el que disparé. Lo maté ", aunque sostuvo que había actuado en defensa propia. Además del homicidio, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados deberá responder por otros hechos ocurridos en noviembre de 2016: privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas contra su mánager y una amiga .

El juicio continuará con la exposición de las partes, la declaración de los testigos y la incorporación de las pruebas. En caso de ser condenado por los delitos imputados, Cristian "Pity" Álvarez podría recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.