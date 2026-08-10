Terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia: daños, evacuaciones y alerta por posibles réplicas

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y generó momentos de tensión en distintas regiones del país. El fuerte movimiento sísmico, que se sintió con intensidad en Bogotá, Medellín y Cali, provocó daños en edificios y obligó a evacuar, mientras las autoridades comenzaron a evaluar el alcance de las consecuencias.

De acuerdo con la información difundida por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo se produjo a las 7:34 y tuvo su punto máximo en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia

La gobernadora de esa región, Nubia Carolina Córdoba-Curi, manifestó su preocupación por las consecuencias del terremoto y por la posibilidad de nuevos movimientos. "Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones ", indicó.

El terremoto también se percibió con intensidad en Bogotá, donde se activaron las alarmas y numerosos vecinos abandonaron edificios para permanecer en la vía pública como medida preventiva.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



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En medio de las primeras evaluaciones, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, llevó tranquilidad respecto de la situación en la capital: "A esta hora no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, solo algunas grietas en edificios ".

En Medellín también se vivieron momentos de preocupación. El alcalde de la ciudad informó inicialmente sobre "un fuerte temblor" a través de su cuenta de X y posteriormente señaló que los organismos correspondientes continuaban realizando controles para determinar si existían daños.

El mapa sísmico distribuido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra la ubicación del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste

Como consecuencia del movimiento, el Metro de Medellín interrumpió preventivamente parte de sus operaciones mientras se realizaban inspecciones en la infraestructura: "En este momento, personal técnico evalúa la infraestructura en estaciones y viaducto para restablecer el servicio, por lo tanto las líneas A y B de trenes, así como los Metrocables H, J, K, L, M y P no están prestando servicio", comunicaron desde la empresa.

Uno de los episodios que generó mayor preocupación ocurrió en el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, capital del departamento de Risaralda. Allí, una parte del techo se desprendió sobre una zona destinada al tránsito de pasajeros. Hasta el momento, las autoridades no difundieron información sobre posibles víctimas como consecuencia del incidente.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

El terremoto también se sintió con fuerza en Manizales, ubicada aproximadamente a 300 kilómetros de Bogotá, donde se registraron daños en distintas edificaciones.

La magnitud del movimiento hizo que sus efectos trascendieran las fronteras colombianas. El sismo también fue percibido en Ecuador y Panamá, donde algunos edificios y oficinas públicas fueron evacuados preventivamente.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes a Colombia y generó momentos de tensión en distintas regiones del país

En territorio ecuatoriano, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalló las zonas donde pudo sentirse el terremoto: "Fue sentido de manera leve en Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas; y moderada en Pichincha e Imbabura".

El organismo informó además que inició tareas de monitoreo y un barrido de percepción en todo el territorio de Ecuador, donde este lunes es feriado. Hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales relacionados con el terremoto registrado en Colombia.

🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

En Panamá, en tanto, las vibraciones fueron percibidas principalmente en la región fronteriza y tuvieron una duración estimada de entre 40 segundos y un minuto , según informaron las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional.

El mensaje del presidente de Colombia

Luego de conocerse la magnitud del fenómeno y los primeros reportes sobre sus consecuencias, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, difundió un comunicado en el que aseguró haber tomado personalmente la coordinación de la emergencia: "He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes", expresó.

Abelardo De La Espriella difundió un comunicado en el que aseguró haber tomado personalmente la coordinación de la emergencia

Además, el mandatario anunció que viajará personalmente a Pereira " para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno ".

Finalmente, a través de su cuenta de X, el presidente de Colombia envió un mensaje a las personas afectadas por el terremoto: "No están solos. El Estado está presente y actuando".