Sturzenegger, de viaje por el Caribe mientras se caía su ley y reprimían frente al Congreso: la foto filtrada

Mientras Patricia Bullrich y los senadores libertarios negociaban voto a voto en medio de una fuerte represión frente al Congreso, Federico Sturzenegger, el ideólogo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, estaba a miles de kilómetros de la Argentina. El ministro se encontraba en República Dominicana participando de un foro sobre desregulación, justo cuando su proyecto se desarmaba en el Senado.

La imagen que encendió la bronca interna lo mostró muy campante, hablando por teléfono en el aeropuerto de Punta Cana. La foto fue filtrada en un momento particularmente incómodo para el Gobierno: el oficialismo acababa de perder la mayoría de la discusión sobre la Ley de Tierras, había retirado el capítulo sobre Manejo del Fuego y enfrentaba una protesta que terminó con una violenta represión en las inmediaciones de la Plaza de los dos Congresos.

Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich en la previa del tratamiento de la Ley de Tierras

Desde el entorno del ministro confirmaron a Página 12 que "lo invitó el presidente de República Dominicana a dar una conferencia el miércoles pasado sobre el proceso de desregulación en Argentina". La explicación buscó justificar su ausencia, pero abrió otra pregunta: ¿por qué el funcionario que redactó la ley no estaba en el país cuando el Gobierno intentaba sostenerla?

Cerca de Sturzenegger aseguraron que "el viaje estaba programado hace tiempo". También aclararon que el foro "fue en Santo Domingo, no en Punta Cana", que asistieron "aproximadamente unas mil personas, entre ellos un premio Nobel", y que la presencia en Punta Cana "fue solo una escala a fines de tomar el único vuelo que hay a la Argentina desde ahí".

La foto de Sturzenegger que causó mucha bronca

La defensa oficial agregó que el ministro había participado del foro Meta RD 2036 como un "economista internacional", para opinar "sobre acciones e ideas que podría implementar la República Dominicana para evitar la trampa de ingresos medios y crecer tanto como lo ha propuesto el Gobierno".

Según la explicación difundida por medios locales, el objetivo del encuentro era "construir una visión compartida de país para consolidar a la República Dominicana como una nación plenamente desarrollada para el año 2036". Es decir, una agenda internacional sobre el futuro dominicano mientras en Argentina naufragaba una de las reformas centrales de su propia cartera.

La filtración de la fotito -tal como lo hizo la de Manuel Adorni con su esposa Betina Angeletti- provocó malestar en distintos sectores de la mesa política. En el oficialismo consideran que Sturzenegger redactó la reforma, insistió con ella hasta el final y promovió una agenda que generó un fuerte rechazo social, pero evitó exponerse durante la pelea parlamentaria.

La crítica interna es directa: mientras los alfiles de Milei intentaban explicar por qué había que flexibilizar la venta de tierras a extranjeros y modificar la Ley de Manejo del Fuego, el ministro no estaba en el recinto, ni en Casa Rosada, ni defendiendo públicamente su proyecto. Estaba en un foro en Santo Domingo.

Manuel Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, en la gira de Milei por Estados Unidos

Finalmente, La Libertad Avanza tuvo que retirar dos capítulos clave: el de la extranjerización de la tierra y el de los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. El resultado fue una victoria pírrica para el oficialismo y una derrota política para el ministro, cuya reforma terminó convertida en un texto mutilado.

La semana de Sturzenegger tampoco terminó en el Senado. El Gobierno tuvo que suspender el Decreto 690/2026, que desregulaba el servicio de practicaje y pilotaje. La medida, también impulsada por el ministro, provocó un paro total que paralizó la actividad portuaria y dejó a más de 140 buques varados.

La desregulación paralizó los puertos

El Ejecutivo terminó dando marcha atrás y formalizó la suspensión mediante el Decreto 716/2026 y, así, en pocos días, el "Coloso" de la desregulación acumuló dos derrotas: su reforma de tierras quedó recortada y su política portuaria debió ser frenada después de una huelga contundente .

La crisis también expuso la debilidad de los acuerdos entre Balcarce 50 y los gobernadores. El respaldo inicial de varios mandatarios se evaporó cuando la discusión sobre la extranjerización de tierras comenzó a generar costos políticos en las provincias. La Casa Rosada descubrió, a los empujones, que los aliados también saben leer encuestas.

Una semana para apagar el incendio

Con Milei sin agenda pública prevista para los próximos días, Karina Milei buscará tomar el control de la gestión política. Este lunes a las 15 se reunirá con los senadores bonaerenses de La Libertad Avanza y a las 17 hará lo mismo con los diputados de la provincia.

Karina Milei

El martes encabezará una nueva reunión de la mesa política aunque desde el Gobierno todavía no pudieron confirmar si Sturzenegger participará del encuentro. La duda no es menor: después de la foto en Punta Cana, su presencia puede ser tan incómoda como su ausencia.

El ministro, por ahora, intentó hacer como si nada hubiera ocurrido y se dedicó a mirar el partido de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Pero la postal ya quedó instalada: mientras en Argentina se discutía el territorio, se caían sus reformas y la Policía reprimía en las calles, el arquitecto de la desregulación aparecía relajado en un aeropuerto del Caribe.