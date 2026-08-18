Quién es Nadia Beller, la mujer por la que Cerimedo fue detenido en Bolivia

Nadia Shirley Beller Delgado tiene 33 años, es abogada, analista política y militante boliviana. También fue candidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019, cuando todavía defendía públicamente la candidatura de Evo Morales.

Años después, la mujer que había militado dentro del espacio político del expresidente se transformó en una de sus críticas más feroces. En sus redes sociales lo acusó de "p3dófilo", reclamó que fuera detenido y cuestionó en varias ocasiones el accionar policial ante los pedidos de captura que todavía se ciernen sobre Morales.

Nadia Beller

Ahora, Beller está internada luego de haber recibido tres impactos de bala; ataque que ocurrió el lunes por la noche en el hotel donde se hospedaba, en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra. Al momento está internada y no se difundió un parte médico oficial con detalles sobre su estado de salud.

Según la información que se conoce hasta el momento, fueron tres hombres encapuchados llegaron vestidos con ropa de delivery de Pedidos Ya, ingresaron al lugar y le dispararon. Después escaparon en una moto diferente a la que habían usado para cometer el crimen.

Nadia Beller al momento de traslado tras los disparos

Es en este contexto que fue detenido Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y consultor vinculado a la derecha sudamericana. La Policía boliviana lo aprehendió durante la madrugada del martes en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando estaba por abordar un vuelo hacia Argentina.

Beller fue candidata del MAS en 2019, en un momento en que defendía la figura de Morales y su continuidad política. Sin embargo, con el paso del tiempo se alejó del espacio y comenzó a publicar críticas cada vez más duras contra el expresidente. En uno de sus posteos escribió: "Evo Morales tiene dos órdenes de aprehensión vigentes dentro de procesos penales de extrema gravedad".

También cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad: "¿La policía encubre a Evo Morales? No es posible que en Bolivia exista una orden de aprehensión vigente, emitida hace meses y comunicada oficialmente a la Policía, y que al mismo tiempo una persona sobre quien pesa esa orden pueda desplazarse públicamente sin que las unidades policiales que operan en la zona tengan conocimiento o actúen conforme corresponde. ¿Quién está incumpliendo deberes aquí?".

En mayo de 2025, su tono fue todavía más duro. En Facebook publicó: "Una vidente predice la aprehensión de Evo Morales para esta semana. Pueden creer o no, eso es harina de otro costal. Ella es extranjera y el mundo habla de los problemas del p3vofilo".

Evo Morales

Su ofensiva también alcanzó a las Madres de Plaza de Mayo, a quienes cuestionó por su posición frente al expresidente. Beller sostuvo que "defienden al pedófilo de Evo Morales". Las acusaciones de Beller se produjeron en el marco de las causas judiciales que investigan a Morales por presunta trata agravada de personas y estupro, a partir de una denuncia vinculada con una supuesta relación con una menor de edad en 2019.

Después de su candidatura, Beller se consolidó como analista política y escribió en medios bolivianos como La Razón, Página Siete y Urgente.bo. Su actividad no quedó limitada a las redes: también participó de conversaciones y espacios de negociación durante la profunda crisis política que atravesó Bolivia después de la renuncia de Morales.

Fernando Cerimedo y Nadia Beller

Medios bolivianos señalaron que Beller tuvo vínculos con sectores del MAS y con el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Su capacidad para moverse entre espacios enfrentados la convirtió en una figura con conocimiento de las internas políticas y de los principales actores del país.

Beller y Cerimedo: dos recorridos enfrentados

Beller y Cerimedo provienen de espacios políticos opuestos. Ella se vinculó inicialmente con el MAS y con sectores relacionados con la defensa de los derechos humanos; él se convirtió en una pieza clave de la campaña digital de Javier Milei, trabajó junto a Jair Bolsonaro y tuvo participación en la política boliviana.

🚨 URGENTE: cayó Fernando Cerimedo en Bolivia. El exasesor de Milei quedó bajo investigación después de que su expareja fuera atacada a balazos.

Son mafia! pic.twitter.com/QgqbQOCByp — Mariana Campos (@camposmarok) August 18, 2026

Fernando Cerimedo también fue mencionado como asesor del actual Gobierno de Bolivia y ganó notoriedad por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y dirigentes vinculados al MAS. La relación personal entre ambos es señalada por medios bolivianos, aunque Cerimedo niega esa versión. También rechaza las acusaciones que lo ubican como autor intelectual del ataque.