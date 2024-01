"Se quitó la vida mientras él la miraba por una cámara": el oscuro trasfondo de la muerte de Anabelia

Anabelia Ayala fue la denunciante del futbolista Oscar "Junior" Benítez. Hoy, toda su familia llora su muerte que tuvo lugar en su propia casa; todo indica que se trataría de un suicidio tras la situación de crisis que vivía con su abusador desde hacía cinco años. De acuerdo con las fuentes, la joven fue hallada ya sin vida durante las primeras horas del año 2024 en su casa de Almirante Brown y las miradas inmediatamente se posaron sobre su ex pareja, que la hostigaba constantemente. La última situación de acoso y violencia la tuvo el 30 de diciembre de 2023. Sin embargo, Benítez ya había estado preso en dos oportunidades por los maltratos y golpes que le propinaba.

Anabelia Ayala, Oscar "Junior" Benítez

La relación entre Anabelia y el ex Boca tuvo lugar entre los años 2018 y 2019. Fue durante una estadía en México -cuando él jugaba para el club Atlético San Luis de México- en el año 2019, cuando ella decidió volver a la Argentina tras una feroz golpiza que le había propinado jugador. Esa fue la primera denuncia que tuvo.

Sin embargo, la historia de terror siguió. Cuando el futbolista regresó al país, se dirigió al domicilio de Anabelia y tras una discusión empezó a romper diferentes objetos de la casa. En ese momento, el padre de la chica, Juan Carlos Ayala, descubrió el episodio más violento: Benítez tenía en sus manos un arma de fuego con la que amenazaba de muerte a Anabelia. Este hecho también fue denunciado por la familia de la víctima.

Oscar "Junior" Benítez

Como si esto fuera poco, el 2022 volvieron las amenazas, los golpes y la violencia. En enero de ese año, Benítez agredió a Juan Carlos y hasta le pinchó las ruedas de su vehículo; una vez más el ex jugador de Boca fue denunciado y tres efectivos policiales intervinieron para reducirlo.

En aquella oportunidad, se caratuló la causa como "violación de domicilio debido a que ingresó por la fuerza en la vivienda de los padres de su novia, lesiones leves cometidas en el contexto de violencia de género, amenazas y atentado y resistencia a la autoridad".

Anabelia Ayala

Ya en 2023 se dispuso la investigación de los casos de violencia anteriores y mediante un orden judicial se allanó la vivienda del ex jugador de Lanús. Lo que encontraron fue terrible: una pistola de calibre 9 mm, tres cargadores y 39 municiones, todas las armas con licencias vencidas.

Fue José Luis Juárez, fiscal perteneciente a la UFI N°12 de Lomas de Zamora, especializada en delitos vinculados a la violencia de género y familiar quien dio la primera sentencia: "Los hechos atribuidos a Oscar Benítez no son incidentes aislados, sino que forman parte del contexto de violencia ejercida por Benítez sobre su pareja, Anabelia Ayala". Por esta resolución fue condenado a seis meses de prisión que devino tras un juicio abreviado en una orden de restricción de 300 metros.

Oscar "Junior" Benítez mostrando su lengua bífida

Aún con esa orden de restricción, Benítez volvió a atacar a Anabelia que se encontraba en su domicilio el 30 de diciembre de 2023. Fue ese día en el que el ex jugador de fútbol se dirigió a su domicilio y de nuevo la hostigó, cabe aclarar que fue la última vez que se la vio con vida.

El oscuro trasfondo de la muerte de Anabelia

Después de conocerse la tragedia más grande para la familia Ayala, una de las primas de Anabelia, Belén Aldana García, contó cómo era la situación de su prima momentos antes de quitarse la vida: "Ya no aguantó", dijo en una publicación en sus redes sociales que se hizo viral.

Además indicó: "Este HDP de Junior Benítez la golpeaba, la obligaba a irse con él y ella no podía tener contacto con el exterior ya que él le hacía videollamadas 24/7, no la dejaba ni siquiera salir a comer al comedor con sus padres".

El descargo de la prima de Ayala

Además contó con mucho dolor: "Ella el día de ayer, 1° de enero, decidió terminar con su vida para no soportar los miles de maltratos que este hdp le hacía". Y terminó muy angustiada: "Hoy le toca a mi familia despedirla.... Ella no lastima a nadie, él la psicopateó por 5 años y ella no aguantó. Que se haga justicia por mi prima y que este hijo de put* no juegue nunca más en ningún club".

Por otra parte, Daiana Rubiar, una de las amigas más cercanas de la víctima, publicó un crudo descargo en sus redes sociales y acusó directamente a Junior Benítez de ser el responsable de la muerte de Anabelia. "Se quitó la vida mientras este hijo de mil p.. la miraba por una cámara y no fue capaz de avisar nada ni decir nada para salvarla. Andaba en la calle, en bares y en la cancha como si nada", lanzó la joven oriunda de Llavallol.

Además, explicó que por cuestiones legales no pueden mencionar al ex Boca. "Hay que cuidar a un hijo de mil p... a una basura, un violento más que se llevó la vida de mi mejor amiga. Después de aguantar cinco años de violencia y maltratos, tanto físicos como psicológicos, no aguantó más y se quitó la vida", señaló. Junto a su publicación, Daiana compartió capturas de las conversaciones que tenía con Anabelia, donde la joven le contaba el calvario que sufría a manos del jugador.

Si conocés a alguien que esté pasando por una situación de violencia de género llamá a la Línea 144 de atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Sino por WhatsApp: +5491127716463.