El desgarrador testimonio del papá de Thiago, el nene baleado por un policía: "No puedo más, me sacaron a mi único hijo"

El padre de Thiago Correa, el niño de siete años que pelea por su vida tras recibir un balazo en la cabeza por parte de un policía de 21 años en la localidad matancera de Ciudad Evita, reveló que el niño evoluciona "minuto a minuto", pero que "hay que seguir rezando por él" porque todavía no está fuera de peligro. El efectivo de la Policía Federal Argentina, Facundo Daniel Aguilar Fajardo de 21 años, continúa detenido por exceso en la legítima defensa, tras los 10 disparos que emitió cuando quisieron robarlo un grupo de delincuentes con una pistola calibre .38 que no funcionaba.

"Thiago está evolucionando. Quiere salir adelante. La está peleando. Hay que seguir rezando por él", pidió Fabián, el papá del niño que da su lucha desde el Hospital de Niños de San Justo, luego de haber sido trasladado del Hospital Ballestrini, el primer nosocomio al que llegó tras las ráfagas de disparo del gatillo fácil que mató a un ladrón e hirió a dos más.

"Hay que esperar por el tema de que perdió mucha sangre. Hay que esperar la evolución de Thiaguito. Tiene que ser fuerte él. Y ver cómo sigue esto mientras van pasando las horas", explicó el padre. "La está peleando. Estamos rezando para que Thiago salga adelante. Yo sé que él es fuerte, que va a seguir peleándola", añadió más adelante.

En una rueda de prensa desde la puerta del hospital, Fabián contó que le pudo tocar la mano y hablarle. "Le dije: 'Hijo, dale que vos sos fuerte. Yo sé que sos un luchador y vas a salir de esta'", señaló entre lágrimas. "No puedo más. Me sacaron a mi único hijo. Él es mi todo. Mi compañero de vida. Todo. Por él estoy saliendo adelante. Quiero salir adelante y me lo sacan", había lamentado unos minutos antes.

Fabián contó que el parte médico de la noche no era alentador y que los médicos le avisaron que se venían "horas difíciles". "Thiago ahí está. Está de vuelta. La luchó, la peleó y sigue resistiendo, peleándola", indicó el papá que lo último que escuchó decir a su hijo en la intersección de la avenida Crovara y la calle Madrid fue un "pa" antes de desvanecerse. "Es algo que no le deseo a nadie. Siento que todavía es una pesadilla. Quiero despertarme", manifestó.

"Yo estaba hablando con él lo más bien, de la vida, de cómo vamos a salir adelante como padre e hijo", recordó respecto al momento de los disparos. "Lo tenía a cocochito. Lo llevé arriba mío porque él me lo pidió: 'Pa, hace mucho que no me llevás'. Nada, y estuvimos hablando de la vida", sumó.

La esquina de la avenida Crovara y la calle Madrid, donde Thiago Correa recibió un disparo de un gatillo fácil policial.

"Es muy delicado el estado. Por eso todo depende de Thiago. La evolución. Cada hora que pasa es la evolución de Thiago. Es minuto a minuto. Hora a hora. Es la evolución de él. Yo quiero que sigan rezando. Él la está peleando", cerró el padre, quebrado en vida por la falta de pericia de un efectivo policial solamente 14 años más grande que su hijito.