Diez minutos y un misterio sin resolver: Facundo Moyano habló del escándalo con Candela, pero no hizo autocríticas

Facundo Moyano rompió el silencio sobre la madrugada en la que Candela Arizaga salió semidesnuda y en estado de shock del edificio donde se encontraba con él, en el barrio porteño de Belgrano. Si bien tuvo un raid con la prensa desde la noche del 10 de agosto, en una entrevista con Mario Massaccesi, el exdiputado afirmó que la joven tuvo un supuesto paro cardíaco antes de atravesar un brote psicótico y aseguró que él debió reanimarla.

Pero, lejos de revisar su conducta, Moyano fue tajante: "No hago ninguna autocrítica, volvería a hacer lo mismo", dijo sobre la noche que todavía tiene más preguntas que respuestas y en la que el dirigente sindical terminó detenido de manera transitoria.

Facundo Moyano al momento de su detención

Actualmente, Moyano se encuentra en libertad, aunque formalmente imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Además, tiene una orden de restricción de 300 metros y prohibición de contacto con Arizaga mientras avanza la investigación.

En diálogo con TN, Moyano aseguró que lo primero que le preocupaba era el estado de salud de su pareja: "Lo primero que me preocupaba era que Candela esté bien, que es un problema de salud evidente", afirmó.

Candela Arizaga

Luego agregó: "Como pareja intento cuidarla siempre. Lamentablemente pasó una situación atípica para mí, una situación extrema donde yo sentí en varias oportunidades que corría peligro la vida de ella".

El exdiputado sostuvo que el episodio psicótico habría sido precedido por una emergencia médica: "No solamente ella tuvo un brote psicótico, sino que, con anterioridad a eso, yo lo que pienso es que ella tuvo un paro cardíaco y tuve que hacerle RCP para reanimarla ".

Facundo Moyano al salir de la Alcaldía

Moyano explicó que esa habría sido la primera información que le transmitió al encargado del edificio: "Por favor, vengan, llamen a la policía, llamen a la ambulancia porque mi novia tuvo un paro cardíaco".

Sin embargo, reconoció que no puede confirmar médicamente lo que plantea: "Por eso digo 'pienso' y no digo 'tuvo', porque yo no soy médico y no puedo confirmar, porque no tengo los elementos para hacerlo, para decir que tuvo un paro cardíaco. Lo que yo sí sé es que le hice RCP. En mi vida le hice RCP a nadie", aclaró.

Candela Arizaga

La secuencia temporal es uno de los puntos que todavía no terminan de cerrar. Según Moyano, después de la supuesta emergencia médica, Candela atravesó un brote que duró al menos diez minutos .

"El brote duró diez minutos como mínimo", respondió contundente cuando le preguntaron cuánto tiempo pasó entre el supuesto paro cardíaco y el momento en que Arizaga salió del departamento, subió al ascensor, tomó a su perro y llegó a la calle.

La pregunta central sigue sin respuesta: ¿qué pasó en la previa para que la joven pasara de encontrarse dentro del departamento a salir corriendo, desorientada y semidesnuda Consultado sobre ese punto, Moyano contestó: "Si yo supiera eso te lo estaría contestando".

El exdiputado también se refirió a la versión de Arizaga sobre el consumo de sustancias: "Lo que cuenta ella en el expediente es con el tema del consumo y demás; yo no puedo agregarle nada más a eso porque es lo que ella cuenta. Yo no vi que hubo consumo de parte de ella, pero es lo que ella declara. Yo nunca hubiera declarado que ella tuvo consumo porque nunca lo vi. Ahora, estoy completamente seguro de que ella dice la verdad", afirmó.

El parte policial de la detención de Moyano que habla sobre violencia de género

Moyano insistió en que un brote psicótico no necesariamente tiene relación con el consumo: " Un brote psicótico no necesariamente tiene que ser por consumo de nada . Un brote psicótico puede ser por otros elementos. Como no soy médico ni estoy para hacer un análisis médico legista ni nada por el estilo, no puedo darte mi opinión de lo que creo que pasó".

Cuando el periodista volvió a preguntarle qué sucedió antes del episodio, Moyano respondió: "Yo te digo la verdad: lo que pasó es lo que Candela dijo que pasó. Es lo que Candela dijo que pasó, ¿por qué yo tengo que desmentir lo que Candela dijo?".

Ante la pregunta directa sobre si ambos habían consumido juntos, el exdiputado se desentendió: "Candela dijo que no. Me parece que si vos tenés una...". Massaccesi lo interrumpió para aclarar que quería conocer su propia versión, no la de Arizaga. Moyano cerró: " Yo te estoy diciendo a vos que la versión de Candela es lo que pasó ", replicó contundentemente el referente sindical.

La entrevista no despejó el misterio. Facundo Moyano sostuvo que actuó para salvar a su pareja, negó cualquier responsabilidad en el episodio y aseguró que volvería a hacer lo mismo. Pero la investigación judicial deberá determinar qué ocurrió dentro del departamento, si hubo una emergencia médica, cómo se desencadenó el brote y por qué Candela Arizaga terminó en la calle en esas condiciones. La frase sobre la falta de autocrítica dejó su posición expuesta: para él, no hay nada que revisar. El resto deberá reconstruirlo la Justicia.