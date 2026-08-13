Cande Molfese anunció su embarazo, le recordaron a Gastón Soffritti y explotó: la respuesta que después borró

Cande Molfese contó al aire de Urbana Play que está embarazada y sorprendió a todos sus compañeros con una inesperada manera de anunciarlo. En medio de una consigna que preguntaba "¿qué foto cambió tu vida?", la actriz tomó la palabra y, acto seguido, mostró una imagen de ella realizándose una ecografía. Horas más tarde, trasladó la emoción a sus redes sociales, donde compartió las primeras imágenes de las ecografías, el test de embarazo positivo y su incipiente pancita junto a sus perras. Además, mostró la reacción de dos de sus hermanas al enterarse de la feliz noticia.

Cande Molfese y su pareja

El video rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones. Sin embargo, entre tantos comentarios hubo uno que no pasó inadvertido y que volvió a poner sobre la mesa su pasada relación con Gastón Soffritti. "Y pensar que dejó a Soffritti porque no quería ser madre", escribió una usuaria. El mensaje no le cayó nada bien a Molfese, quien decidió responder y aclarar cuál había sido realmente su postura durante aquella relación.

"Con él querrás decir no quería", contestó la actriz, dejando en claro que su deseo de ser madre no estaba descartado para siempre, sino que no formaba parte del proyecto de vida que imaginaba junto al actor. Sin embargo, el comentario duró poco. Ante el revuelo que generó su respuesta, Molfese decidió eliminarla minutos después. Para entonces ya era demasiado tarde: varios usuarios habían realizado capturas de pantalla y la contestación comenzó a circular rápidamente en X, donde volvió a instalarse la discusión sobre los motivos que habían llevado a la pareja a separarse.

El comentario de Cande Molfese contra Gastón Soffritti

Cande Molfese y Gastón Soffritti se separaron en mayo de 2024, en buenos términos y de común acuerdo, después de casi dos años de relación y convivencia. En aquel momento trascendió que uno de los principales motivos de la ruptura era que tenían proyectos de vida diferentes: él quería convertirse en padre en el corto plazo, mientras que ella no tenía el deseo de ser madre en ese momento.

Cande Molfese y Gastón Soffritti se separaron en mayo de 2024

Fue Ángel de Brito quien contó por entonces en LAM algunos detalles sobre la decisión que habían tomado: "Están en pareja desde junio de 2022, en febrero de 2023 se mudaron juntos, se separaron días atrás, se conocieron cuando fueron a filmar una publicidad a Ushuaia, que nosotros la mostramos en LAM. Lo hablaron mucho, me cuenta alguien, fue de común acuerdo. Y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano, precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre", explicó el conductor.

Dos años después de aquella separación, la llegada de su primer hijo marca una nueva etapa en la vida de Molfese. Y aunque la actriz eligió borrar su respuesta, esas pocas palabras alcanzaron para resignificar lo que se había dicho sobre su ruptura con Soffritti: no se trataba necesariamente de no querer ser madre, sino de cuándo y, sobre todo, con quién construir ese proyecto de vida.