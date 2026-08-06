Milei derrotado, otra vez: dio marcha atrás con la desregulación del practicaje después de perder la Ley de Tierras

La desregulación libertaria chocó contra los puertos y terminó retrocediendo. El Gobierno de Javier Milei formalizó la suspensión del régimen que flexibilizaba el servicio de practicaje y pilotaje, después de que una huelga paralizara por completo la actividad portuaria y dejara a cientos de barcos varados durante unas 48 horas.

La marcha atrás quedó establecida mediante el Decreto 716/2026, publicado este jueves 6 de agosto en el Boletín Oficial. La norma suspendió temporalmente los efectos del Decreto 690/2026, que había puesto en marcha la desregulación del sector apenas una semana antes.

Gobierno tuvo que dar marcha atrás con la desregulación del practicaje

El texto del nuevo decreto ratifica los acuerdos alcanzados entre el Ejecutivo y los trabajadores, luego de una negociación de urgencia. palabras más, palabras menos, el Gobierno debió frenar su propia reforma para garantizar que los buques pudieran volver a entrar y salir de los puertos argentinos.

La medida llegó después de una huelga que paralizó la actividad y generó pérdidas de hasta 100.000 dólares diarios por cada barco detenido. Se estima que cerca de 200 buques quedaron afectados por el conflicto, una postal difícil de disimular para una administración que había prometido sin piedad y con mucha saña con la motosierra.

Era un proyecto llevado adelante por Federico Sturzenegger

El Decreto 690/2026 aprobaba un nuevo "Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina". La norma modificaba la aplicación de la Ley de Navegación N° 20.094 y eliminaba exigencias que el Gobierno consideraba "obsoletas", una de las palabras preferidas de Federico Sturzenegger.

Según el texto, esas disposiciones funcionaban como "barreras y restricciones injustificadas" para el ingreso de nuevos prestadores al mercado; el objetivo entonces era abrir la actividad y permitir una mayor competencia en un servicio estratégico para la navegación comercial.

Federico Sturzenegger

Pero el cambio tenía un punto especialmente sensible: flexibilizaba el rol de los prácticos, los profesionales que guían a los barcos en maniobras de ingreso y salida de los puertos. En particular, el esquema promovido por Sturzenegger buscaba que determinados barcos pudieran operar sin la presencia obligatoria de estos especialistas.

"El objetivo planteado por Sturzenegger era permitir que los barcos que vienen habitualmente a los puertos argentinos se manejaran sin prácticos, algo imposible por las dificultades de navegación que tienen el Río de la Plata, el Paraná, los movimientos que hay que hacer para no encallar... ¿Quién se iba a arriesgar a ingresar en esas condiciones? ", advirtió uno de los participantes de las negociaciones.

Milei derrotado, otra vez

El conflicto escaló rápidamente porque los prestadores del servicio rechazaron la reforma y lanzaron medidas de fuerza que bloquearon el movimiento de embarcaciones. Ante el riesgo de una paralización mayor, el Ministerio de Seguridad convocó a una reunión urgente y el Gobierno terminó haciendo aquello que suele negar: negociar, suspender y retroceder.

Gobernadores hicieron caer la Ley de Tierras

La derrota del practicaje se suma al golpe político que sufrió el oficialismo con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, especialmente con el capítulo que buscaba flexibilizar las condiciones para que extranjeros compraran tierras rurales en la Argentina.

La Patria no se vende

El Gobierno tuvo que retirar ese apartado antes de la votación porque no lograba reunir los votos necesarios y, en ese punto, varios gobernadores que habían mostrado una postura inicial cercana a Milei terminaron tomando distancia para evitar pagar el costo político en sus provincias tras las gigantes movilizaciones en las calles pero también en redes sociales.

La negociación oficialista, que parecía encaminada, se desarmó con velocidad: "La negociación se cayó como un castillo de naipes. Se salió uno y se cayeron todos", resumió uno de los operadores de la Casa Rosada a Infobae.

Casa Rosada

Osvaldo Jaldo, Rolando Figueroa, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua se manifestaron contra la flexibilización de la venta de tierras rurales a extranjeros. En Misiones, Passalacqua lo resumió con una frase de alto impacto: "Lo que amamos no se vende", dijo contundentemente.

La rebelión provincial también se reflejó en el Senado, con rechazos de legisladores como Alejandra Vigo, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad. El resultado dejó al Gobierno sin una parte central del proyecto y, sobre todo, expuso que el respaldo de los gobernadores no es un cheque en blanco.

Osvaldo Jaldo

El problema es gigantesco para Milei y Casa Rosada parece estar incendiada porque empezó a instalarse el temor de que la sensación de debilidad modifique el precio de cada negociación futura. "Si generamos la sensación de debilidad los gobernadores pueden venderse por más en las negociaciones", reconocen puertas adentro también a Infobae.

Por eso el oficialismo observa con nerviosismo el futuro de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y de la nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal. En este último caso, temen que el proyecto sufra otro revés si no se excluye o modifica la posibilidad de que funcionarios públicos accedan a sus beneficios.

Milei busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina

La misma inquietud aparece alrededor de la reforma política y, especialmente, de la iniciativa para suspender las PASO. Después de la derrota en Tierras y del freno al practicaje, cada proyecto oficial parece pender de un hilo porque la realidad devolvió otra imagen: trabajadores que frenaron los puertos, gobernadores que retiraron su apoyo y una oposición que logró obligar a la Casa Rosada a sacar del recinto uno de sus capítulos más importantes. La motosierra quiso entrar al río, cortar las regulaciones y dejar a los barcos librados a su suerte pero terminó chocando contra un paro, una mesa de negociación y un decreto que suspendió su propia reforma.