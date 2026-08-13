Flybondi, al borde del abismo: despidos, indemnizaciones impagas y un supuesto plan para reemplazarla por Oca Air

Los ex trabajadores despedidos de Flybondi se movilizarán este viernes a las 11 en Aeroparque, en reclamo contra las indemnizaciones y retiros voluntarios que la aerolínea low cost no abonó en tiempo y forma, y ante la preocupación del embargo a las cuentas que sufrió. Los autoconvocados el miércoles le enviaron una carta al presidente Javier Milei para denunciar los malos manejos del dueño de la firma, Leonardo Scatturice, mientras que expusieron indicios de un plan oculto para quebrar y transformarse en la nueva compañía aérea de carga Oca Air, en una amalgama con otra vertical del empresario.

"Nosotros nos enteramos ayer del embargo por parte de la Justicia, lo cual no nos tomó por sorpresa porque ya estábamos al tanto de esta situación", reconoció ante BigBang Franco, un ex tripulante de abordo que fue despedido en julio, tras más de tres años y medio como empleado de Flybondi. Si bien no es la primera vez que cae un embargo, en la anterior oportunidad había llegado, justamente, por parte de otra ex empleada a quien no le habían pagado su indemnización y que, de esa manera, logró recibirla.

Flybondi, al borde del colapso

El ex empleado destacó que todos los días hay nuevos despidos en la firma y que cada una de estas personas que se va se incorpora al reclamo, ante la posibilidad de que tampoco reciban lo que les corresponde por ley. "Estamos escuchando que muy probablemente ya la empresa vaya a concurso preventivo, incluso la quiebra, lo cual genera mucha preocupación para nosotros porque estamos tratando de buscar la manera de poder cobrar lo que nos corresponde", explicó.

Si bien en caso de quebrar la low cost debería afrontar las deudas con los despedidos con el capital que se ejecute, los manejos actuales de los dueños de la firma llaman la atención y suman preocupación al sector. "Teóricamente tendría que ser así, como teóricamente también tendríamos que haber cobrado en plazo legal todo lo adeudado, pero la empresa de alguna manera está consiguiendo la impunidad de poder incumplir con todo lo que tiene que cumplir", señaló Franco.

Leonardo Scatturice y Donald Trump

En ese sentido, los autoconvocados que mañana se movilizan escribieron una carta a Milei para notificarlo de lo que sucede en la empresa. "Calculo que debe saber, o no, pero por lo menos para que tenga noción de lo que está pasando, porque la empresa está violando todos los acuerdos y todo lo que indica la ley", denunció el despedido. Los vínculos entre Milei y el radicado en Miami Scatturice existen y son de larga data, ya que el empresario que cuenta con más de 60 firmas es uno de los organizadores de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de Donald Trump, en la cual participó el mandatario argentino.

Entre junio y julio de este 2026 se vivió el peor balance de Flybondi en su historia en cuanto a pérdidas, vuelos cancelados y problemas similares. La ineficacia es tal que llama la atención y sustenta las versiones acerca de una quiebra voluntaria con el fin de adelantar los plazos en la transformación de la firma en una aerolínea que incorporaría la carga, en una unión con otra de las empresas de Scatturice.

Los despedidos de Flybondi pudieron ver con sus propios ojos la nueva gráfica de la firma y cómo se dispone a retransformarse en Oca Air.

Oca Air, en ese sentido, ya dejó de ser una simple especulación. Algunos de los ex empleados despedidos de Flybondi debieron acercarse a cobrar parte de lo adeudado a las nuevas oficinas de la empresa, que se mudaron de Costa Salguero a Puerto Madero. Allí pudieron ver las gráficas en las pantallas que avalaron la existencia de esta nueva iniciativa. Otro de los manejos que llamó la atención fue que quienes se acercaron a cobrar recibieron el dinero en sobres, y hasta tienen la grabación de la videollamada en la que uno de los directivos de la firma reconoció que esa sería la modalidad que utilizarían para ellos. "Él estaba diciendo con sus propias palabras que le estaban pagando a algunos empleados -y no a todos- un porcentaje de lo adeudado y en negro", reveló Franco.

El rol de la Asociación Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) también es algo que los autoconvocados denuncian. Si bien siempre fue un sindicato por empresa -y no por rama- que estuvo vinculado a los sectores patronales, en los últimos meses impulsaron una investigación sobre el CEO anterior a la etapa de Scatturice como para endilgarle los problemas que existen a él y despegar a la nueva gestión de las problemáticas recurrentes actuales.

Una de las gráfica de Oca Air, la nueva línea aérea de Scatturice que se nutriría de la quiebra de Flybondi, otra de sus empresas.

"Entendemos que eso es una manera de trasladar la culpa o la responsabilidad por el presente de la compañía, pero claramente ellos no están exentos. Están preparando el terreno justamente para decir 'nosotros hicimos lo que pudimos'. Pero no, somos conscientes de que ellos están haciendo todo esto adrede también", consideró Franco.

El despedido indicó que la afiliación al gremio era obligatoria y que quienes no lo hacían se iban de Flybondi. Además destacó el vínculo estrecho de ATAF con la patronal. "Cuando le empezamos a reclamar al gremio para que actúe en abril, que fue cuando ocurrió la primera demora en el pago, ellos empezaron a identificar los nombres de los que más reclamaban y esos fueron los primeros en ser desvinculados", recordó.