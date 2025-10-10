Testimonio clave sobre el doble femicidio en Bahía Blanca: "Mi mamá y mi hermana tenían miedo"

El barrio Thompson de Bahía Blanca está completamente conmocionado desde la madrugada del miércoles 8 de octubre cuando de repente las llamas consumían una vivienda ubicada en la calle Santa al 2300, dejando al descubierto el horror: los cuerpos calcinados de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Belén Bustos, de 25, fueron encontrados por los bomberos tras sofocar el incendio.

A 48 horas del hallazgo, la investigación dio un giro clave con la detención de Maximiliano Velázquez, primo de Adriana y tío segundo de Mariana, señalado como el principal sospechoso del doble femicidio.

El arresto del acusado se concretó el jueves por la tarde en una finca del paraje Calderón, en las afueras de la ciudad. Según informaron fuentes judiciales, el operativo se llevó a cabo bajo la figura de "necesidad y urgencia", sin orden judicial previa, debido al riesgo de fuga. Durante el procedimiento, el hombre habría intentado resistirse a su detención.

Entre las pruebas que incriminan a Velázquez se encuentra una moto roja secuestrada en el lugar, cuya descripción coincide con la que testigos aseguraron haber visto escapar de la casa minutos antes del incendio. " Hubo casi una hora entre el estruendo del disparo y que se fue el motociclista ", expresó Daniel, uno de los vecinos que brindó testimonio a las autoridades policiales.

La investigación, a cargo del fiscal Jorge Viego de la Unidad Especializada en Homicidios, apunta a que el incendio habría sido provocado de manera intencional. Es que según las primeras pericias realizadas en la casa donde vivían Adriana y Mariana, se encontró una moto sin la tapa del tanque de combustible y con las mangueras cortadas, lo que indicaría que el presunto femicida usó esa nafta para iniciar el incendio en la vivienda.

Leandro, hijo y hermano de las víctimas, no tiene dudas sobre lo ocurrido: "Estoy convencido de que esto es un doble femicidio. Hubo amenazas previas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo ", dijo y completó: "Esto que pasó es muy feo, eran lo que me quedaba", expresó con profunda tristeza.

Doble femicidio en Bahía Blanca

Mientras tanto, Julieta Benítez, nuera de Adriana Velázquez, reaccionó conmocionada cuando se enteró que el principal sospechoso es un familiar cercano: "Nos dejó shockeados porque es familia. Nos enteramos casi al mismo tiempo que los medios. Uno no se imagina nada de lo que puede estar pasando ", dijo en diálogo con el medio La Brújula 24.

La noticia conmovió profundamente a los y las vecinas de Thompson que no tuvieron dudas en salir a contar lo que vieron y percibieron horas antes del incendio y hasta hay relatos que sugieren que se escucharon detonaciones previas al incendio. Sin embargo, en la escena no se encontraron casquillos ni vainas servidas, por lo que los resultados preliminares de las autopsias serán fundamentales para esclarecer las causas exactas de la muerte de las mujeres.

Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos

El caso del doble femicidio de Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos pone en evidencia la urgencia de abordar con mayor profundidad la problemática de la violencia de género en Argentina. Según datos oficiales, cada 36 horas una mujer es asesinada en el país por razones vinculadas a su género mientras el gobierno nacional se encarga de desfinanciar políticas referidas a disminuir y tratar casos de violencia contra las mujeres y disidencias.