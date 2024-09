Tota Santillán y la peor hipótesis sobre su muerte: así fue el momento en el que lo encontraron

La trágica noticia de la muerte de la Tota Santillán abrió varias incógnitas en cuanto a cómo el referente de la música tropical vivía sus días tras confesar que atravesaba una fuerte depresión. Ahora, se dieron a conocer más detalles sobre las causas de su muerte en las que se manejaba la hipótesis de un posible suidicio.

Fuentes policiales dieron a conocer la autopsia de Santillán y allí se pudieron precisar algunos detalles: perdió la vida tras un síndrome asfíctico y lo encontraron con el 90 por ciento de cuerpo quemado. Según el mismo documento, la Tota no tenía signos de defensa.

Pablo, amigo de la Tota

Es en esta línea que Pablo, amigo íntimo del famoso conductor de televisión, explicó cómo fue el último momento en el que lo vio con vida, cómo fue el momento en el que se encontró con su amigo ya sin signos vitales y qué piensa sobre la hipótesis más triste.

Pablo contó que llegó a la casa de la Tota a las 21.15 junto a un grupo de amigos que estaban sorprendidos por la no respuesta del cantante a sus llamados ni mensajes desde hacía varias horas.

"Nosotros cuando llegamos junto con la policía abrimos la puerta y nos encontramos en ese mismo momento con él sobre el piso, pero yo en ningún momento vi ningún tipo de botella con combustible", explicó Pablo con un hilo de voz.

Además, contó que la muerte de su amigo fue inesperada a pesar de su depresión: " Tota estaba bien, Tota estaba siempre motivado, siempre con muchas ganas de proyectar ", dijo y agregó: "De hecho, días antes había hecho un show musical y estaba presentando uno para la semana que viene; o sea el ánimo de él estaba óptimo, siempre estuvo contento".

Tota Santillán

Pablo contó que vivía con él hace dos meses y que todas las mañanas asistía una acompañante terapéutica para asistir a la Tota. Ante la hipótesis de suicidio, Pablo contestó un rotundo "no" y continuó: "Fue fuerte encontrarlo". Sobre este escabroso momento, contó que no vio ninguna botella con combustible: "A mi simple vista no; igualmente fue un segundo que miré que fue el momento en el que rompimos el vidrio y ahí nos encontramos con ese panorama".

Además, Pablo contó que cuando entraron al domicilio de la Tota Santillán "había mucho olor a quemado". Ante la pregunta sobre qué pudo haber pasado, solo dijo: "Ojalá se sepa pronto porque vinieron los peritos y van a hacer lo que ellos determinen".