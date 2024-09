Murió La Tota Santillán a los 57 años: lo hallaron sin vida en su casa de Castelar

Lamentablemente Daniel "la Tota" Santillán, cuyo verdadero nombre era Ricardo Daniel Carías, no pudo salir del mal momento en el que entró a mediados del 2017 y murió a los 57 años. La noticia fue dada a conocer por el periodista Santiago Riva Roy y confirmada en las últimas horas por el abogado del conductor, Juan Pablo Merlo. De acuerdo con el letrado, el referente de la movida tropical fue hallado sin vida en su casa en Castelar. Era padre de cuatro hijos: Daniela (36), Leandro (34), fruto de su matrimonio con Mónica Faleroy, y Camila (9) y Mía (7), nacidas de su relación con Sol Fiasche. También tenía seis nietos.

La Tota Santillán luchaba contra la depresión.

La preocupación por su bienestar surgió el domingo cuando amigos del conductor perdieron contacto con él y realizaron una denuncia. Como hacía días que no respondía mensajes ni llamadas, a las 23:30 del domingo se presentaron amigos y parientes de "La Tota" en la casa. Señalaron que "la vivienda "estaba cerrada y sin luz" y que, al ingresa, encontraron el cuerpo de La Tota en el piso y con gran parte del mismo "quemado". También indicaron que los amigos dijeron que "estaba deprimido y angustiado por un conjunto de cosas, entre ellas, problema de trabajo, económicos y la condena que tenía por causa de género".

Algunas personas se animaron a confirmar que el conductor "aparentemente se electrocutó con un sillón", aunque esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales. La policía, que acudió a su domicilio, terminó hallándolo recostado y constató su muerte. Lo cierto es que las primeras investigaciones apuntan a que Santillán se habría quitado la vida, lo que provocó un incendio en su vivienda, que se extinguió por sí solo. Fuentes cercanas al caso señalaron que estaba atravesando un cuadro depresivo. La autopsia del cuerpo se llevará a cabo en la morgue de San Martín, bajo la supervisión de la UFIJ Nº 6 de Morón, dirigida por el fiscal Patricio Ventricelli.

A mediados del 2017, el conductor había terminado preso, acusado de robar un negocio de Vicente López, luego de denunciar que su ex mujer no lo dejaba ver a sus dos hijas, Camila y Mia. Por aquel entonces, tuvo que ser internado en un neuropsiquiátrico. Al mismo tiempo, a raíz de la denuncia por violencia de género que Sol Fiasche radicó en la justicia en su contra, aparecieron varios relatos de otras mujeres que también habrían sido víctimas de él. Por ejemplo, Romina Medina, por entonces su última novia, había dicho que el referente de la movida tropical intentó "obligarla" a abortar de forma clandestina en un departamento de Mar del Plata.

Era padre de cuatro hijos: Daniela (36), Leandro (34), Camila (9) y Mía (7)

A partir de ahí, la preocupación por la salud del popular conductor creció. Incluso en agosto del 2022, La Tota había tenido que ser internado de urgencia a raíz de un cuadro de depresión, luego de que hablara de sus adicciones y sus problemas de obesidad en el homenaje a Lía Crucet. "Si yo no me ayudo, no me ayuda nadie", había dicho. En aquella oportunidad había trascendido que tuvo que ser internado tras protagonizar un confuso episodio en su casa.

Aquella vez, Daniela, la hija de la Tota, se había hecho presente en su domicilio de Castelar y lo encontró muy deprimido, con una crisis neurológica. "Sufre un cuadro de depresión y bipolaridad porque en los viajes de trabajo quería ver a sus hijas más pequeñas", habían contado en ese momento. Tras una discusión, la joven había decidió trasladaron hasta el Sanatorio Güemes para su internación. "Estaba muy deprimido, con crisis neurológica", se había detallado por aquel entonces.

La secuencia finalizó con la abogada y la hija de La Tota a los gritos y golpes, ya que la letrada quería sacarlo del nosocomio y Daniela se rehusaba. Resulta que en, de acuerdo con algunos medios de comunicación, La Tota había intentado suicidarse la noche previa a su internación. "Se agredió a sí mismo con un elemento cortante y sufrió heridas de consideración, sangrantes, en el cuello, el pecho y uno de los brazos. Ahora ya fue trasladado a la clínica de Luján, para poder recuperarse", habían explicado.

A comienzos del 2020, la Tota Santillán había realizado una dramática confesión sobre los últimos años, a los que calificó como los "peores" de su vida. De hecho, en aquella oportunidad había contado que estuvo a punto de tirarse de un tercer piso debido a la angustia que padece. "En los últimos años que la pasé mal me ha acompañado mi familia y mis amigos, algunos porque otros decidieron no ayudarme y se alejaron. Están los que tienen que ser", había relatado el animador.

Ricardo Daniel Carías, murió a los 57 años.

En diálogo con radio Mitre, el conductor había revelado que intentó quitarse la vida cuando le agarró el brote psicótico luego de estar internado en la clínica Avril. "Le estaba vendiendo entradas a unas enfermeras y salta el marido de una de ellas y me dice que ella me cuidó en La Trinidad cuando yo estuve internado", contó. Y agregó: "Me habían fisurado dos costillas los policías que me tiraron al piso. Me agarró un brote psicótico donde yo pedía por mis hijas y esta chica me dijo que yo intenté tirarme del tercer piso. Cuando me dijo eso la abracé y yo soy muy creyente en Dios. Dios es todo y te pone en tu lugar. Me ha ayudado mucho en esta vida".

Si bien explicó que por un momento creyó que Dios lo había dejado solo, aclaró. "Siempre está". Cabe recordar que en abril de 2018, mucho después del episodio del robo, el conductor quedó internado en una clínica de Mar del Plata luego de que fuera atendido de urgencia tras mostrar signos de confusión y delirantes conversaciones con su entorno. En aquella oportunidad, La Tota encendió las alarmas durante una conversación que había tenido con su abogado. Entre otras cosas, el conductor le aseguró al letrado que Federico Luppi (el actor murió en octubre del a2019) estaba pasando "por un gran momento".

La Tota Santillán

Luego, le habló de episodios de la época de Alejandro Romay como si ocurrieran en tiempo presente. Según había contado La Tota, esto último le había ocurrió incluso en 2020, cuando se cruzó a la enfermera por las calles de Mar del Plata: "Esto fue en la clínica La Trinidad. Yo no tenía conciencia. Hoy tengo el alta, una psicóloga y un psiquiatra que los veo cada un mes. Estoy muy contenido por mi familia. Amo a mis hijos Leandro y Daniela porque me han ayudado tanto".

En esa línea -había contado- que no quiso indagar mucho sobre su intento de suicidio con la enfermera y cerró: "En ese momento estaba muy loco y lo único que quería era ver a mis hijas. Es cuando la mente se enloquece. No había contado esto porque fue hace pocos días. Y tampoco se lo quise preguntar a mi hijo mayor o a mi hermano. No se lo conté a nadie de mi familia".

En 2019, el presentador y productor musical confesó que le costaba hacer frente a sus gastos. "No llego a fin de mes, vivo con lo justo. Pago 12.000 pesos de alquiler y 13.000 de obra social", sostuvo. En este contexto, había revelado que estaba dispuesto a trabajar por comida: "Trato de encontrar alternativas para salir adelante. Tengo un amigo matarife, que reparte mercadería en restaurantes. Le dije: ´Pagame con mercadería y yo voy a actuar a donde vos me digas´".

En junio del 2023, fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión. La decisión fue tomada por el Tribunal N°7 tras ser acusado de ejercer violencia de género y amenazas contra su ex pareja. Lo llamativo del caso fue que la pena había superado a la que había pedido el fiscal Oscar Ciruzzi, que había insistido con una pena de cuatro años y seis meses de prisión. El fiscal también había acusado a la Tota de extorsión a su contador y de robo de celular.