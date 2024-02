Tragedia en México: cinco turistas argentinos murieron al colisionar dos trafic en Playa del Carmen

El fin de semana se tiñó de gris con la noticia de la muerte de cinco turistas argentinos en México en un accidente fatal que se dio tras la colisión de frente entre dos camionetas que se dedicaban a trasladar turistas cerca de Tulum y Playa del Carmen.

Según pudieron testificar los investigadores que se acercaron a la zona de los hechos, también hay otros dos turistas argentinos que fueron trasladados en helicóptero al hospital más cercano. Además, confirmaron la muerte del conductor de la trafic de nacionalidad mexicana.

Un helicóptero trasladó a dos personas heridas tras el accidente

El hecho se dio a la altura del Hotel Palladium, en la inmediaciones de la ruta Puerto Aventura-Tulum. Este sitio es parte del estado mexicano Quintana Roo, más precisamente en el corredor turístico Riviera Maya-Cancún.

Es por eso que, Mara Lezama, la gobernadora de Quintana Roo, fue hasta el lugar de los hechos y confirmó los terribles detalles: "Se atiende accidente en carretera federal Puerto Aventuras - Tulum Dependencias de seguridad y rescate nos encontramos atendiendo un accidente de tránsito sobre la carretera Puerto Aventuras - Tulum".

Bomberos trabajando en el lugar de los hechos

Lezama confirmó que la colisión tuvo lugar el domingo 18 de febrero alrededor de las 14.30 horas. En el lugar trabajaron la Policía Estatal de Caminos, el cuerpo de Bomberos y la Policía Estatal Preventiva.

Con respecto a las dos personas heridas, que fueron trasladadas al hospital, la Gobernadora detalló que una está más grave que la otra: la primera está en estado de gravedad y fue intervenida quirúrgicamente, la otra está solo con "heridas leves" y por el golpe, hasta el momento se encuentra en observación.

Además se hizo presente el Consulado argentino en Playa del Carmen para asistir en lo que sea necesario y llevar noticias a los familiares de los argentinos fallecidos. En un comunicado, expresaron: "Cancillería mantiene contacto con los familiares en la República a fin de brindar contención y asistencia".

Causa del accidente: ¿Desventura o desidia?

Si bien los investigadores trabajaron para brindar asistencia a los heridos y fallecidos, también dictaminaron el posible por qué de la colisión entre la camioneta y el auto que dejó como resultado la muerte de cinco personas argentinas.

Según relataron, era un viaje más en la ruta en el corredor turístico Riviera Maya-Cancún, que trasladaba a al menos siete personas que habían viajado hasta México para disfrutar de las tan esperadas vacaciones.

Alrededor de la 1 de la tarde es cuando todo cambió: el conductor de la van, perdió el control del volante y, lamentablemente tuvo el peor final: terminó impactando contra otra camioneta repleta de pasajeros que también viajaban por turismo.

El conductor entonces, pierde el control del volante y en consecuencia, invade el carril contrario generando el terrible impacto en medio de la ruta.

Según las autoridades locales la causa por la que el conductor perdió el control fue que la calzada estaba mojada. Es que hace muy pocas horas, la lluvia no cesaba y la ruta había quedado peligrosamente húmeda. Sin embargo, hay un detalle no menor. Y es la velocidad a la que iban los vehículos: según la investigación, que todavía no terminó de cerrarse, ambas camionetas iban a velocidades excesivas por lo que no pudieron ni esquivar ni retomar el control del carril.