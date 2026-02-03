Tragedia tóxica en Villa Devoto: una niñera y dos niños murieron por monóxido de carbono en su propia casa

La casa estaba en silencio. Un silencio espeso, irreversible. Cuando la madre abrió la puerta del departamento de Villa Devoto, alrededor de las seis de la tarde del lunes, encontró una escena imposible de asimilar: sus dos hijos, de apenas 2 y 4 años, y la niñera que los cuidaba, una mujer de 32 años, yacían inconscientes. Minutos después, ese silencio se transformó en tragedia. El llamado desesperado al 911 activó un operativo de urgencia. Personal de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad, Bomberos y el SAME llegaron al domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400. Allí constataron que la niñera había fallecido en el lugar.

Una niñera y dos niños murieron por monóxido de carbono

Los niños fueron trasladados de inmediato al Hospital Zubizarreta, pero los esfuerzos médicos no alcanzaron: horas más tarde se confirmó también su muerte. Las primeras pericias apuntaron rápidamente a una causa tan invisible como letal: el monóxido de carbono. Con el correr de las horas, la hipótesis se confirmó. La empresa Metrogas informó que durante la inspección se detectaron "graves afectaciones en la ventilación del calefón", cuya salida se encontraba obstruida por escombros. Esa falla impidió la correcta evacuación de los gases de combustión y generó una acumulación mortal dentro del departamento.

El dato agrega un matiz aún más doloroso: la salida a cuatro vientos ubicada en la terraza del edificio estaba en perfecto estado y sin obstrucciones. El problema no estaba en el sistema general, sino puertas adentro, en un punto crítico del hogar que se transformó en una trampa silenciosa. Como medida preventiva, Metrogas dispuso el corte total del suministro de gas en todo el edificio. La interrupción se mantendrá hasta que se revisen una por una las salidas de los calefones de cada departamento, con el objetivo de evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Una niñera y dos niños murieron por monóxido de carbono

En el lugar trabajaron también peritos de la Policía Científica y de Bomberos, junto con agentes de la Unidad Criminalística de la Ciudad, que relevaron la escena en busca de elementos determinantes. Si bien las primeras conclusiones son contundentes, aún se aguardan los resultados de las autopsias para cerrar el cuadro pericial. La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma, con intervención de la Secretaría de Carlos Sola. El expediente fue caratulado como "averiguación de causales de muerte".