Tras casi dos años vuelven a donde desapareció Loan para descubrir quién lo secuestró

El 16 de junio comenzará el debate oral en la causa que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio, y el Tribunal Federal provincial realizará este martes una inspección ocular minuciosa por todo el lugar, para luego cotejar la información recabada con los testimonios de los testigos y los imputados.

De acuerdo a lo comunicado, el análisis "permitirá adquirir un conocimiento directo del lugar", mientras que también "aportará una dimensión concreta y territorial a las futuras declaraciones de imputados y testigos, así como a la valoración de tiempos, distancias y circunstancias relevantes del caso". La partida estará integrada por cinco fiscales auxiliares, los defensores oficiales, los tres jueces del tribunal y trece testigos.

La última foto de Loan Danilo Peña en el almuerzo familiar, horas antes de su desaparición.

El Naranjal en cual por última vez vieron al menor, tras acercarse con otros niños y algunos adultos, será uno de los lugares que serán visitados por los investigadores, ya que es el punto clave de todo el asunto. Además recorrerán el hotel "Despertar del Iberá", donde se alojaron unas 10 personas que no eran pero aseguraban ser de la Fundación Dupuy, y que de acuerdo a la acusación se encargaron de entorpecer la búsqueda del menor.

También pasarán por la casa de la abuela Catalina, el lugar donde apareció uno de los botines de Loan a días de su desaparición. De acuerdo a la acusación, el calzado del pequeño estuvo "plantado" por el ex comisario Walter Maciel, una de las primeras autoridades que investigó el caso y uno de los actuales imputados por su desaparición.

El comisario Walter Maciel, implicado en la desaparición de Loan Danilo Peña

"Lo que queremos es conocer todas las distancias y tener esa percepción de manera directa", advirtió la fiscal Tamara Pourcel, quien en declaraciones televisivas explicó que la intención es que tanto jueces, como fiscales y defensores puedan llevarse un panorama real de la zona en relación a sus características propias. "En el expediente, a través de testimonios, fotografías o mapas, no podemos advertir ciertas cosas, como las distancias o el tiempo que debo recorrer", explicó.

El 13 de junio de 2024 cerca de las 13:52 desapareció Loan, quien en este momento tendría seis años de edad. Su búsqueda no logró encontrarlo hasta el momento, pero ahora llegó el turno de la fiscal Pourcel, quien intentará demostrar que existió un plan para sustraer al menor y que existieron maniobras posteriores para desviar el avance de la causa y alejar a la Justicia de su objetivo.