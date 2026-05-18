Brenda Di Aloy desafía a Yuyito González y se casa con Sebastián Freidzon, un empresario divorciado

Brenda Di Aloy, la influencer e hija de la legendaria Yuyito González, confirmó que se casa nada más ni nada menos que con Sebastián Freidzon, un empresario divorciado con un pasado que no pasa desapercibido. La noticia, que llegó a través de un romántico posteo en redes sociales, desató una ola de especulaciones por la desobediencia moral de la hija de la ex novia del presidente Javier Milei que dejó claro tiempo atrás que rechazaba esta relación.

Freidzon, de 44 años, no es un nombre desconocido: es hijo de Claudio y Betty Freidzon, fundadores de la Iglesia Rey de Reyes, una de las congregaciones evangélicas con más influencia -y dinero- de Argentina.

Brenda Di Aloy se casa con Sebastián Freidzon

Sin embargo, Sebastián no se quedó sólo en la prédica evangélica sino que se abrió su propio camino en el mundo empresarial cuando en 2014 se proclamó como dueño y CEO de All Saints Cafe, una cafetería en Belgrano que logró cosechar varios éxitos.

Además, el empresario estudió en la carísima Universidad Oral Roberts de Oklahoma, una institución cristiana privada, y mantiene vínculos con el mundo artístico como hermano de Ezequiel Freidzon, esposo de la actriz Mercedes Lambre.

La relación entre Brenda y Sebastián comenzó en el verano de 2025, cuando él recorrió cientos de kilómetros para tener su primera cita con la influencer en Mar del Plata. Desde ese momento, su historia de amor avanzó rápidamente, pese a los rumores de tensiones familiares.

Según trascendió, el hecho de que Sebastián sea divorciado habría encendido las alarmas en el entorno más cercano de Brenda: "La familia de él es dueña de esa iglesia. Pero Yuyito le dijo a su hija: 'Por nuestras creencias, no puede estar con un divorciado'", reveló en aquel momento Pepe Ochoa al aire de LAM.

Yuyito González

A pesar de las advertencias de su madre, Brenda decidió seguir adelante con la relación. " Dios cumple sus promesas ", escribió la influencer en sus redes sociales al compartir las imágenes del romántico momento en que Sebastián le propuso matrimonio en un lujoso castillo en Lobos dejando atrás su escandalosa separación de Cris Vanadía.

"Conoce a este hombre: divorciado, exitoso, dueño de un negocio", contaba Ochoa durante la emisión del programa que destapó esta bomba mediática a mediados del 2025. Y es que Sebastián no solo trae consigo una exitosa carrera empresarial, sino también una historia que parece haber desafiado las estrictas creencias religiosas que rodean a la cristianísima Yuyito González quien supo beber de las mieles del actual presidente Javier Milei.