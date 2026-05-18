A lo Macri: acusaron a Milei de enviar gases lacrimógenos en el avión Hércules que mandó a Bolivia

El diputado nacional boliviano Rolando Pacheco denunció que el avión Hércules C-130 que envió la Argentina a Bolivia el último sábado para presuntamente distribuir alimentos e insumos esenciales llegó cargado de gases lacrimógenos para utilizar contras las fuertes movilizaciones que acorralaron al presidente liberal Rodrigo Paz Pereira, quien asumió hace cuatro meses pero se enfrenta a un fuerte plan de lucha contra su proyecto a ajuste, que tiene a la Central Obrera Boliviana (COB) a la cabeza de las protestas.

"Han habido dos vuelos en los cuales se ha transportado gas lacrimógeno a Bolivia para poder reprimir a las diferentes movilizaciones que en estos momentos hay producto de la mala gestión, de la gasolina basura, de la incapacidad de este gobierno que no está sabiendo solucionar las diferentes demandas de la población", aseguró Pacheco ante Radio 10, quien luego adelantó que presentó "una petición de informe al Ministerio de Defensa" para conocer con detalles lo que pasó.

Según relató el legislador, un vuelo de esas características debería "tener aprobación de la Asamblea Plurinacional de la Cámara de Diputados", algo que no sucedió hasta el momento. "En este caso se ha pisoteado la Constitución y es muy lamentable que el gobierno, en vez de dar soluciones, diálogos, esté reprimiendo a la población con gases lacrimógenos", reveló, antes de contar que realizarían "una investigación minuciosa" para llegar al fondo del asunto.

De acuerdo a lo relatado por el diputado, fueron "militares bolivianos quienes" les hicieron "llegar esta información" a manos de los representantes del Poder Legislativo. "Hay elementos probatorios que por cuestiones de seguridad no nos han enviado, pero en los próximos días se van a develar", prometió el integrante de la bancada de AP (Alianza Popular).

El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina que fue a Bolivia a pedido del Ministerio de Defensa y la Cancillería.

El principal problema para la Argentina es que según comunicaron desde el Ministerio de Defensa, sí existió un "pedido favorable" y que, además, el rol de la aeronave era el de colaborar "sustancialmente en la logística de distribución de toneladas de alimentos e insumos esenciales", los cuales estarían "provistos todos ellos por las autoridades bolivianas". En caso de comprobarse la denuncia de Pacheco, las explicaciones tendrán que llegar de una manera u otra.

"Ya en 2019 hubieron casos como este, por los cuales hay diferentes militares que están procesados, que se los ha dado de baja y que ya tienen sentencia", recordó Pacheco. La referencia es a la denuncia que recibió Mauricio Macri por el avión militar que el 13 de noviembre de 2019 transportó material para reprimir las movilizaciones producto del golpe de Estado que encabezó Jeanine Áñez contra Evo Morales.