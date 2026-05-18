Mientras desfinancia la universidad pública, Milei dio una clase en una privada y se fue ovacionado

Mientras que la comunidad educativa pública de todo el país se pronunció contra el ajuste de La Libertad Avanza (LLA) la semana pasada con la cuarta Marcha Federal Universitaria, durante la mañana de este lunes el presidente Javier Milei se fue ovacionado de la Universidad de San Andrés, luego de dar una clase de economía para los jóvenes alumnos, integrantes de este centro de estudios privado, ubicado en la zona de mayor poder adquisitivo del país.

La clase fue parte de la cátedra de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía, que se brinda en la universidad del municipio de San Fernando. Junto al mandatario estuvo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien además se desempeña como profesor en el lugar. La recepción estuvo a cargo del rector de la institución, Lucas Grosman.

Uno de los que registró todo el evento fue el director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, Santiago Oría, quien muchas veces actúa más bien en un rol de defensor y admirador de su jefe en las redes sociales. "En modo profesor", escribió el cineasta libertario en su cuenta de X (ex Twitter). "Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse. Esto genera el presidente", agregó después. El posteo estuvo acompañado por fotografías de la actividad.

Luego de cruzarse con cientos de alumnos que lo ovacionaron, fotografiaron y saludaron en el patio de la universidad, Milei partió del predio rumbo a continuar con sus actividades presidenciales. Tras el evento, desde la cuenta personal de él, compartieron un video resumen de la jornada, con postales claras de la emoción de muchos de esos estudiantes en relación al economista libertario. "Muchas gracias a los alumnos de la Universidad de San Andrés por tanto afecto y tan grato momento", escribió.

Los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Universidad de San Andrés observan a Javier Milei como profesor.

El último martes 12 de mayo fue la cuarta Marcha Federal Universitaria, que contó nuevamente con una convocatoria despampanante, que colapsó el centro porteño por la cantidad de manifestantes, y que tuvo masivas réplicas en Córdoba, Bariloche y otras ciudades grandes del país, en reclamo de que se ejecute el presupuesto dictaminado en la Ley de Financiamiento, que el oficialismo de LLA sigue sin cumplir. Desde hace cinco meses las entidades esperan $80.000 millones, sin que haya novedades precisas al respecto más que negativas .

No pasaron siete días de este evento contundente en lo político que el mandatario eligió dar un mensaje claro y sin muchas vueltas: su problema no es con la universidad sino con la universidad pública, ese lugar en el cual la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, no tienen injerencia ni capacidad de fuego.